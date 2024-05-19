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19 мая, 09:31

Король Саудовской Аравии попал в больницу с высокой температурой

Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд. Обложка © TACC / AP / Pavel Golovkin

Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд. Обложка © TACC / AP / Pavel Golovkin

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд с высокой температурой и болью в суставах попал в больницу в Джидде. Об этом со ссылкой на канцелярию королевства сообщает SPA.

"Лечащая медицинская бригада решила провести ряд обследований, чтобы проверить состояние здоровья короля и убедиться, что оно не внушает опасений", — говорится в сообщении.

Как уточнили в канцелярии, обследование 88-летнего монарха проходит в клинике "Аль-Салам палас".

А ранее Life.ru сообщал, что суд в Словакии арестовал стрелявшего в премьер-министра Роберта Фицо 71-летнего писателя. Мужчина признал свою вину. Ему грозит от 25 лет до пожизненного заключения. Что касается самого Фицо, то сейчас его состояние оценивается как стабильное, политику провели несколько операций.

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Наталья Исакова
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