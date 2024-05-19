Король Саудовской Аравии попал в больницу с высокой температурой
Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд. Обложка © TACC / AP / Pavel Golovkin
Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд с высокой температурой и болью в суставах попал в больницу в Джидде. Об этом со ссылкой на канцелярию королевства сообщает SPA.
"Лечащая медицинская бригада решила провести ряд обследований, чтобы проверить состояние здоровья короля и убедиться, что оно не внушает опасений", — говорится в сообщении.
Как уточнили в канцелярии, обследование 88-летнего монарха проходит в клинике "Аль-Салам палас".
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