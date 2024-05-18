Глава Минздрава Словакии считает состояние Фицо стабильным, но тяжёлым

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо всё ещё находится в тяжёлом состоянии после покушения. Он остаётся в больнице города Банска-Бистрица. Об этом сообщил вице-премьер и министр обороны республики Роберт Калиняк.

"Позитивный прогноз можно ожидать в ближайшее время. Пока, однако, его транспортировка в Братиславу невозможна. Премьер пребывает в сознании", — уточнил Калиняк в ходе совместной пресс-конференции с министром здравоохранения Словакии Зузаной Долинковой.