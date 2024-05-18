Глава Минздрава Словакии считает состояние Фицо стабильным, но тяжёлым
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо всё ещё находится в тяжёлом состоянии после покушения. Он остаётся в больнице города Банска-Бистрица. Об этом сообщил вице-премьер и министр обороны республики Роберт Калиняк.
"Позитивный прогноз можно ожидать в ближайшее время. Пока, однако, его транспортировка в Братиславу невозможна. Премьер пребывает в сознании", — уточнил Калиняк в ходе совместной пресс-конференции с министром здравоохранения Словакии Зузаной Долинковой.
По их словам, двухчасовая операция в пятницу прошла успешно, благодаря хирургическому вмешательству состояние Фицо стабилизировалось.
Напомним, что в Роберта Фицо стреляли 15 мая, у него несколько ран от пуль. Покушение совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, которого не устраивала политика премьер-министра. Несмотря на тяжёлые ранения, Фицо остался в живых и даже сделал несколько публичных заявлений после покушения. Тем не менее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утверждает, что жизнь его коллеги по-прежнему под угрозой.
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