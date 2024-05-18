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Регион
18 мая, 10:34

Совершившего покушение на Фицо привезли в специальный уголовный суд

SME: Пытавшегося убить премьера Словакии Фицо Цинтулу доставили в зал суда

Словацкого оппозиционного писателя Юрая Цинтулу, обвиняемого в покушении на убийство премьер-министра страны Роберта Фицо, привезли в специальный уголовный суд города Пезинок, обеспечив повышенные меры безопасности при транспортировке. Об этом пишет новостной портал SME.

"Покушавшегося на Фицо доставили в специализированный суд. Транспортировка сопровождалась особыми мерами безопасности", сказано в материале портала.

Прокурор запросил заключить Цинтулу под стражу. Судья рассматривает это предложение, но решение пока ещё не принял.

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Напомним, что в Роберта Фицо стреляли 15 мая, у него несколько ран от пуль. Покушение совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, которого не устраивала политика премьер-министра. Несмотря на тяжёлые ранения, Фицо остался в живых и даже сделал несколько публичных заявлений после покушения. Тем не менее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утверждает, что жизнь его коллеги по-прежнему под угрозой. А вчера вечером глава словацкого Министерства обороны Роберт Калиняк заявил, что ближайшие пару дней будут самыми важными в вопросе поправки Фицо.

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SME.SK

Юрий Лысенко
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