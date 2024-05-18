Совершившего покушение на Фицо привезли в специальный уголовный суд

Словацкого оппозиционного писателя Юрая Цинтулу, обвиняемого в покушении на убийство премьер-министра страны Роберта Фицо, привезли в специальный уголовный суд города Пезинок, обеспечив повышенные меры безопасности при транспортировке. Об этом пишет новостной портал SME.

"Покушавшегося на Фицо доставили в специализированный суд. Транспортировка сопровождалась особыми мерами безопасности", — сказано в материале портала.

