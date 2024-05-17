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Покушение на премьера Словакии
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Регион
17 мая, 09:11

Орбан заявил, что раненный при покушении Фицо находится "между жизнью и смертью"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, переживший покушение на свою жизнь, находится в очень тяжёлом состоянии. Об этом заявил журналистам в пятницу, 17 мая, его венгерский коллега Виктор Орбан.

"Роберт Фицо борется за свою жизнь, он находится между жизнью и смертью", — цитирует Орбана портал Index.hu.

Политик пожелал Фицо скорейшего выздоровления и выразил сожаление, что словацкий премьер как минимум несколько месяцев не сможет работать в полную силу. А ведь именно этот период, как отметил Орбан, будет "критически важен для Европы".

"Это как раз самые важные месяцы, когда мы стоим перед выборами в Европарламент", — заключил он.

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Премьер Словакии получил огнестрельные ранения 15 мая после выездного заседания правительства. Убить политика пытался 71-летний мужчина, который оказался недоволен внешнеполитическим курсом главы кабмина. К счастью, Фицо выжил и уже сделал несколько заявлений после покушения.

Обложка ©

ТАСС / Petr David Josek, Darko Bandic

Марина Калегина
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