Орбан заявил, что раненный при покушении Фицо находится "между жизнью и смертью"
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, переживший покушение на свою жизнь, находится в очень тяжёлом состоянии. Об этом заявил журналистам в пятницу, 17 мая, его венгерский коллега Виктор Орбан.
"Роберт Фицо борется за свою жизнь, он находится между жизнью и смертью", — цитирует Орбана портал Index.hu.
Политик пожелал Фицо скорейшего выздоровления и выразил сожаление, что словацкий премьер как минимум несколько месяцев не сможет работать в полную силу. А ведь именно этот период, как отметил Орбан, будет "критически важен для Европы".
"Это как раз самые важные месяцы, когда мы стоим перед выборами в Европарламент", — заключил он.
Премьер Словакии получил огнестрельные ранения 15 мая после выездного заседания правительства. Убить политика пытался 71-летний мужчина, который оказался недоволен внешнеполитическим курсом главы кабмина. К счастью, Фицо выжил и уже сделал несколько заявлений после покушения.
ТАСС / Petr David Josek, Darko Bandic