"Не согласен с политикой": Пытавшийся убить Фицо писатель на камеру рассказал о мотивах покушения

Покушение на словацкого премьера Роберта Фицо было совершено по политическим мотивам. В этом признался 71-летний писатель Юрай Цинтула, пытавшийся убить политика.

Пытавшийся убить премьера Словакии рассказал о своих мотивах. Видео © ТАЗ

"Я не согласен с политикой правительства [Фицо]", — сказал он на видео, которое опубликовал телеканал ТАЗ.

В частности, Цинтула обвинил Фицо в давлении на СМИ, в том числе на "Радио и телевидение Словакии" (RTVS). Известно, что писатель является основателем "литературного клуба" Rainbow ("Радуга") и сторонником либеральной партии "Прогрессивная Словакия", выступающей за ЛГБТ*, евроатлантический глобализм и другие западные ценности.

Как отметил глава Минтруда республики Эрик Томаш, операция у Фицо затягивалась из-за повреждения ряда органов. По данным Standard, у премьера открылось кровотечение в брюшной полости, врачи не сразу смогли его остановить. Утверждается, что Фицо получил два ранения именно туда и ещё одно в плечо.