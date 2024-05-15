"Не согласен с политикой": Пытавшийся убить Фицо писатель на камеру рассказал о мотивах покушения
Покушение на премьера Словакии Фицо было совершено по политическим мотивам
Покушение на словацкого премьера Роберта Фицо было совершено по политическим мотивам. В этом признался 71-летний писатель Юрай Цинтула, пытавшийся убить политика.
Пытавшийся убить премьера Словакии рассказал о своих мотивах. Видео © ТАЗ
"Я не согласен с политикой правительства [Фицо]", — сказал он на видео, которое опубликовал телеканал ТАЗ.
В частности, Цинтула обвинил Фицо в давлении на СМИ, в том числе на "Радио и телевидение Словакии" (RTVS). Известно, что писатель является основателем "литературного клуба" Rainbow ("Радуга") и сторонником либеральной партии "Прогрессивная Словакия", выступающей за ЛГБТ*, евроатлантический глобализм и другие западные ценности.
Как отметил глава Минтруда республики Эрик Томаш, операция у Фицо затягивалась из-за повреждения ряда органов. По данным Standard, у премьера открылось кровотечение в брюшной полости, врачи не сразу смогли его остановить. Утверждается, что Фицо получил два ранения именно туда и ещё одно в плечо.
Вечером 15 мая в городе Гандлова на западе Словакии произошло нападение на премьер-министра страны Роберта Фицо. Стрелок несколько раз выстрелил в политика и попытался скрыться, но его задержали. Преступником оказался 71-летний уроженец города Левице — писатель Юрай Цинтула. В Госдуме связали покушение с взвешенным отношением Фицо к России. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что Фицо выстоит и оправится после покушения.
* Деятельность движения запрещена в РФ как экстремистская.