Путин выразил надежду, что Фицо выстоит и оправится после покушения

Президент России Владимир Путин направил телеграмму со словами поддержки в Словакию, где сегодня произошло покушение на премьер-министра Роберта Фицо. Российский лидер назвал его мужественным и сильным человеком и выразил надежду, что эти качества помогут ему выстоять.

"С негодованием узнал о покушении на жизнь председателя Правительства Словацкой Республики Роберта Фицо. Это чудовищное преступление не может иметь никаких оправданий. Знаю Роберта Фицо как мужественного и сильного духом человека. Очень надеюсь, что эти качества помогут ему выстоять в этой тяжёлой ситуации", — говорится в тексте телеграммы, направленной на имя действующего президента Словакии Зузаны Чапутовой.