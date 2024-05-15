Путин выразил надежду, что Фицо выстоит и оправится после покушения
Путин назвал покушение на Фицо чудовищным преступлением
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле. Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Президент России Владимир Путин направил телеграмму со словами поддержки в Словакию, где сегодня произошло покушение на премьер-министра Роберта Фицо. Российский лидер назвал его мужественным и сильным человеком и выразил надежду, что эти качества помогут ему выстоять.
"С негодованием узнал о покушении на жизнь председателя Правительства Словацкой Республики Роберта Фицо. Это чудовищное преступление не может иметь никаких оправданий. Знаю Роберта Фицо как мужественного и сильного духом человека. Очень надеюсь, что эти качества помогут ему выстоять в этой тяжёлой ситуации", — говорится в тексте телеграммы, направленной на имя действующего президента Словакии Зузаны Чапутовой.
Путин попросил передать Фицо слова самой искренней поддержки, а также пожелания скорейшего и полного выздоровления.
Напомним, 15 мая в Словакии после выездного заседания правительства произошла стрельба, в результате которой был ранен премьер Фицо. Предварительно, он получил три пулевых ранения в живот. Стрелок сразу был задержан — предварительно, это писатель-оппозиционер. В Сети уже появилось видео с первыми секундами после нападения. Сам Роберт Фицо находится в "опасном для жизни состоянии", следующие часы станут решающими.