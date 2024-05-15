Покушение на премьера Словакии
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15 мая, 16:05

Путин выразил надежду, что Фицо выстоит и оправится после покушения

Путин назвал покушение на Фицо чудовищным преступлением

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин направил телеграмму со словами поддержки в Словакию, где сегодня произошло покушение на премьер-министра Роберта Фицо. Российский лидер назвал его мужественным и сильным человеком и выразил надежду, что эти качества помогут ему выстоять.

"С негодованием узнал о покушении на жизнь председателя Правительства Словацкой Республики Роберта Фицо. Это чудовищное преступление не может иметь никаких оправданий. Знаю Роберта Фицо как мужественного и сильного духом человека. Очень надеюсь, что эти качества помогут ему выстоять в этой тяжёлой ситуации", говорится в тексте телеграммы, направленной на имя действующего президента Словакии Зузаны Чапутовой.

Путин попросил передать Фицо слова самой искренней поддержки, а также пожелания скорейшего и полного выздоровления.

"Робо, иди сюда!" Появилось видео с покушением на премьера Словакии
"Робо, иди сюда!" Появилось видео с покушением на премьера Словакии

Напомним, 15 мая в Словакии после выездного заседания правительства произошла стрельба, в результате которой был ранен премьер Фицо. Предварительно, он получил три пулевых ранения в живот. Стрелок сразу был задержан — предварительно, это писатель-оппозиционер. В Сети уже появилось видео с первыми секундами после нападения. Сам Роберт Фицо находится в "опасном для жизни состоянии", следующие часы станут решающими.

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Александра Вишнякова
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