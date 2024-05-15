"Следующие несколько часов решающие": Фицо находится в тяжёлом состоянии после покушения
Премьер Словакии Фицо находится в "опасном для жизни состоянии" после покушения
Раненный после покушения премьер‑министр Словакии Роберт Фицо находится в "опасном для жизни состоянии". Об этом говорится в сообщении, которое появилось в официальном аккаунте политика в соцсетях. Там указано, что Фицо на вертолёте транспортировали в больницу в городе Банска-Бистрице, где ему проведут экстренную операцию.
"Следующие несколько часов решающие", — говорится в сообщении.
Между тем в больнице, куда доставили словацкого премьера, заявили, что тот ранен в живот, руку и грудь, при этом он находится в сознании. Словацкие СМИ также пишут, что полицейские установили личность стрелявшего в Фицо. Им оказался 71-летний уроженец города Левице. Мужчину уже задержали, его мотивы выясняются.
Напавший на Фицо стрелок. Фото © X / ALESHNAIA
Буквально час назад в Словакии после выездного заседания правительства произошла стрельба, в результате которой был ранен премьер Фицо. Предварительно, он получил три пулевых ранения. Стрелок выпустил в политика несколько пуль и попытался скрыться, но сразу был задержан. В Сети уже появилось видео с первыми секундами после нападения.
Роберту Фицо 59 лет. Пост премьера Словакии он занимает с октября прошлого года. Также Фицо возглавлял правительство в 2012–2018 годах. Выступает за хорошие отношения с Россией и против отправки военных на Украину. Кроме того, он не поддерживает возвращение железного занавеса вокруг РФ.
X / LaCrnicaSv3754