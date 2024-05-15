"Следующие несколько часов решающие": Фицо находится в тяжёлом состоянии после покушения

Раненный после покушения премьер‑министр Словакии Роберт Фицо находится в "опасном для жизни состоянии". Об этом говорится в сообщении, которое появилось в официальном аккаунте политика в соцсетях. Там указано, что Фицо на вертолёте транспортировали в больницу в городе Банска-Бистрице, где ему проведут экстренную операцию.

"Следующие несколько часов решающие", — говорится в сообщении.

Между тем в больнице, куда доставили словацкого премьера, заявили, что тот ранен в живот, руку и грудь, при этом он находится в сознании. Словацкие СМИ также пишут, что полицейские установили личность стрелявшего в Фицо. Им оказался 71-летний уроженец города Левице. Мужчину уже задержали, его мотивы выясняются.

Напавший на Фицо стрелок. Фото © X / ALESHNAIA