Покушение на премьера Словакии
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15 мая, 14:34

"Следующие несколько часов решающие": Фицо находится в тяжёлом состоянии после покушения

Премьер Словакии Фицо находится в "опасном для жизни состоянии" после покушения

Раненный после покушения премьер‑министр Словакии Роберт Фицо находится в "опасном для жизни состоянии". Об этом говорится в сообщении, которое появилось в официальном аккаунте политика в соцсетях. Там указано, что Фицо на вертолёте транспортировали в больницу в городе Банска-Бистрице, где ему проведут экстренную операцию.

"Следующие несколько часов решающие", — говорится в сообщении.

Между тем в больнице, куда доставили словацкого премьера, заявили, что тот ранен в живот, руку и грудь, при этом он находится в сознании. Словацкие СМИ также пишут, что полицейские установили личность стрелявшего в Фицо. Им оказался 71-летний уроженец города Левице. Мужчину уже задержали, его мотивы выясняются.

Напавший на Фицо стрелок. Фото © X / ALESHNAIA

Напавший на Фицо стрелок. Фото © X / ALESHNAIA

Охрана в панике: Появилось видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо
Охрана в панике: Появилось видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо

Буквально час назад в Словакии после выездного заседания правительства произошла стрельба, в результате которой был ранен премьер Фицо. Предварительно, он получил три пулевых ранения. Стрелок выпустил в политика несколько пуль и попытался скрыться, но сразу был задержан. В Сети уже появилось видео с первыми секундами после нападения.

Роберту Фицо 59 лет. Пост премьера Словакии он занимает с октября прошлого года. Также Фицо возглавлял правительство в 2012–2018 годах. Выступает за хорошие отношения с Россией и против отправки военных на Украину. Кроме того, он не поддерживает возвращение железного занавеса вокруг РФ.

Обложка ©

X / LaCrnicaSv3754

Наталья Исакова
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