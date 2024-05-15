Охрана в панике: Появилось видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо

Появилось видео первых секунд после покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, оно распространяется в социальных сетях. На кадрах виден момент задержания предполагаемого стрелка, а также то, как раненого политика грузят в машину. Сейчас на месте происшествия находятся полицейские и вооружённые сотрудники правительственной охраны.