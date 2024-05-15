Охрана в панике: Появилось видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо
Появилось видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо
Появилось видео первых секунд после покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, оно распространяется в социальных сетях. На кадрах виден момент задержания предполагаемого стрелка, а также то, как раненого политика грузят в машину. Сейчас на месте происшествия находятся полицейские и вооружённые сотрудники правительственной охраны.
Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Роберта Фицо. Видео © X / John Spectator
Видео с места стрельбы, где ранили премьера Словакии Фицо. Видео © X / Partizan
Ранее Life.ru сообщал о том, что в городе Гандлова на западе Словакии после выездного заседания правительства произошла стрельба. Огнестрельное ранение получил премьер-министр страны Роберт Фицо. Стрелок попытался скрыться, однако очевидцы вместе с личной охраной политика скрутили его. На место покушения прибыл медицинский вертолёт для госпитализации Фицо.
Роберту Фицо 59 лет. Пост премьера Словакии он занимает с октября прошлого года. Фицо возглавлял правительство в 2012–2018 годах, выступает за хорошие отношения с Россией и против отправки военных на Украину. Кроме того, он не поддерживает возвращение железного занавеса вокруг РФ.
X / John Spectator