Премьер Словакии Фицо ранен в результате покушения

Утверждается, что выстрелы раздались, когда Фицо вышел к общественности. Нападавшего уже задержали, о его мотивах пока информации нет. Стрелявший прятался в толпе, которая пришла к зданию, где выступал премьер. Мужчина попытался скрыться, однако очевидцы вместе с личной охраной политика скрутили его. На место покушения прилетел вертолёт и госпитализировал Фицо.