Премьер Словакии Фицо ранен в результате покушения
Премьер Словакии Фицо получил огнестрельное ранение, нападавший задержан
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Обложка © ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK
В Словакии после выездного заседания правительства произошла стрельба. Огнестрельное ранение получил премьер-министр страны Роберт Фицо. Как сообщают местные СМИ, сейчас политика везут в больницу.
Полицейские на месте покушения на премьера Словакии Роберта Фицо. Фото © X (Twitter) / TheMaineWire
Утверждается, что выстрелы раздались, когда Фицо вышел к общественности. Нападавшего уже задержали, о его мотивах пока информации нет. Стрелявший прятался в толпе, которая пришла к зданию, где выступал премьер. Мужчина попытался скрыться, однако очевидцы вместе с личной охраной политика скрутили его. На место покушения прилетел вертолёт и госпитализировал Фицо.