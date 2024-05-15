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15 мая, 13:09
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Премьер Словакии Фицо ранен в результате покушения

Премьер Словакии Фицо получил огнестрельное ранение, нападавший задержан

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Обложка © ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Обложка © ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK

В Словакии после выездного заседания правительства произошла стрельба. Огнестрельное ранение получил премьер-министр страны Роберт Фицо. Как сообщают местные СМИ, сейчас политика везут в больницу.

Полицейские на месте покушения на премьера Словакии Роберта Фицо. Фото © X (Twitter) / TheMaineWire

Полицейские на месте покушения на премьера Словакии Роберта Фицо. Фото © X (Twitter) / TheMaineWire

Утверждается, что выстрелы раздались, когда Фицо вышел к общественности. Нападавшего уже задержали, о его мотивах пока информации нет. Стрелявший прятался в толпе, которая пришла к зданию, где выступал премьер. Мужчина попытался скрыться, однако очевидцы вместе с личной охраной политика скрутили его. На место покушения прилетел вертолёт и госпитализировал Фицо.

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Отметим, что премьер Словакии выступает за хорошие отношения с Россией и против отправки военных на Украину. Кроме того, он не поддерживает возвращения железного занавеса вокруг РФ.

Никита Осипов
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