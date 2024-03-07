Премьер Словакии записал гневное видео чешскому коллеге после враждебного шага "за Украину"
Фицо обвинил Чехию в подрыве отношений со Словакией ради Украины
Власти Чехии готовы рискнуть чешско-словацкими отношениями, преследуя собственные интересы на Украине, тогда как Словакия открыто призывает к миру. Такое заявление сделал словацкий премьер-министр Роберт Фицо в опубликованном в соцсети видеообращении к чешскому премьеру Петру Фиале после решения кабмина Чехии прекратить совместные заседания со словацким правительством.
"Принимаем во внимание, что чешское правительство решило поставить под угрозу словацко-чешские отношения лишь потому, что заинтересовано поддерживать войну на Украине, в то время как словацкое правительство открыто говорит о мире", — заявил глава Словакии.
По словам Фицо, кабмин Чехии вечером 6 марта известил словацкое руководство о решении на неопределённый срок отложить апрельскую встречу правительств. В последние несколько лет такие мероприятия проходили регулярно в виде консультаций. Прага объяснила такое решение разницей в отношении к украинскому конфликту у правительств Чехии и Словакии.
Фицо подчеркнул, что Словакия никогда не станет рисковать отношениями с Чехией, корни которых уходят глубоко в историю, а решение чешской стороны не отразится на словацкой суверенной внешней политике. При этом представителей чешского кабмина всегда будут радушно принимать в Словакии.
На днях Фицо сообщил о том, что Италия приняла решение отозвать ранее переданные Словакии системы противовоздушной обороны. На фоне того что предшествующий команде Фицо либеральный режим отправил комплекс ПВО С-300 Киеву, положившись на временную защиту систем Patriot США, теперь стратегические для Словакии объекты, например АЭС, окажутся беззащитны.
Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Роберт Фицо