Премьер Словакии записал гневное видео чешскому коллеге после враждебного шага "за Украину"

Власти Чехии готовы рискнуть чешско-словацкими отношениями, преследуя собственные интересы на Украине, тогда как Словакия открыто призывает к миру. Такое заявление сделал словацкий премьер-министр Роберт Фицо в опубликованном в соцсети видеообращении к чешскому премьеру Петру Фиале после решения кабмина Чехии прекратить совместные заседания со словацким правительством.

"Принимаем во внимание, что чешское правительство решило поставить под угрозу словацко-чешские отношения лишь потому, что заинтересовано поддерживать войну на Украине, в то время как словацкое правительство открыто говорит о мире", — заявил глава Словакии.

По словам Фицо, кабмин Чехии вечером 6 марта известил словацкое руководство о решении на неопределённый срок отложить апрельскую встречу правительств. В последние несколько лет такие мероприятия проходили регулярно в виде консультаций. Прага объяснила такое решение разницей в отношении к украинскому конфликту у правительств Чехии и Словакии.

Фицо подчеркнул, что Словакия никогда не станет рисковать отношениями с Чехией, корни которых уходят глубоко в историю, а решение чешской стороны не отразится на словацкой суверенной внешней политике. При этом представителей чешского кабмина всегда будут радушно принимать в Словакии.