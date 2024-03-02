Фицо предрёк апокалипсис в случае отправки военных НАТО на Украину

Украина не может разрешить конфликт, невзирая на помощь Запада. Ей бы пошла на пользу отправка военных стран ЕС и НАТО, однако всё это завершилось бы апокалипсисом, высказался на своей странице в Facebook* премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

"Запад видит, что, несмотря на значительную финансовую и военную помощь, санкции, Украина не способна решить этот военный конфликт. Изменения мог бы принести только приход военных из стран ЕС и НАТО на Украину с самым современным оружием, но потом уже мы могли бы только сесть на балкон с коньяком и сигарой и ждать наступление мирового апокалипсиса", — сообщил Фицо.

По его словам, Киеву больше всего нужны современные системы ПВО, в противном случае бессмысленно рассуждать о расширении производства оружия либо о больших учебных центрах на Украине, так как без ПВО они станут лёгкой целью.

При этом, подчеркнул Фицо, Запад не может поставить Киеву подобные системы, не предоставив западных военных, которые умеют их обслуживать. Он также обратил внимание, что отправка западных военных может обернуться эскалацией конфликта.

Напомним, не так давно французский лидер Эмманюэль Макрон порассуждал об отправке сухопутных западных войск на Украину, хотя эту идею не поддержали ни ведущие европейские страны, ни США. При этом в России не смогли оставить инцидент без внимания. В Кремле предрекли непоправимые последствия в случае ввода войск НАТО на Украину.