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2 марта, 23:28

В Италии собрались отозвать свои системы ПВО из Словакии

Премьер-министр Фицо: Италия отзывает свои системы ПВО из Словакии

Италия отзывает свои системы ПВО из Словакии, сообщил словацкий премьер-министр Роберт Фицо в видеообращении к согражданам в Facebook*.

"Я получил от итальянского правительства уведомление, что из Словакии будет отозвана итальянская система противовоздушной обороны, которую они нам одалживали на год, потому что она нужна им в другом месте", — пояснил Фицо.

По его словам, предыдущее словацкое либеральное правительство отдало Киеву комплекс ПВО С-300, после чего какое-то время на защиту воздушного пространства республики "поднялись" американские системы Patriot. Теперь же, подчеркнул Фицо, стратегические объекты страны вроде АЭС, будут без защиты.

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Ранее Фицо заявил, что Украина не может разрешить конфликт, невзирая на помощь Запада. Ей бы пошла на пользу отправка военных стран ЕС и НАТО, однако всё это завершилось бы апокалипсисом.

*Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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