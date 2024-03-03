Италия отзывает свои системы ПВО из Словакии, сообщил словацкий премьер-министр Роберт Фицо в видеообращении к согражданам в Facebook*.

"Я получил от итальянского правительства уведомление, что из Словакии будет отозвана итальянская система противовоздушной обороны, которую они нам одалживали на год, потому что она нужна им в другом месте", — пояснил Фицо.

По его словам, предыдущее словацкое либеральное правительство отдало Киеву комплекс ПВО С-300, после чего какое-то время на защиту воздушного пространства республики "поднялись" американские системы Patriot. Теперь же, подчеркнул Фицо, стратегические объекты страны вроде АЭС, будут без защиты.

Ранее Фицо заявил, что Украина не может разрешить конфликт, невзирая на помощь Запада. Ей бы пошла на пользу отправка военных стран ЕС и НАТО, однако всё это завершилось бы апокалипсисом.