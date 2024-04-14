В Словакии подтвердили, что заинтересованы в хороших отношениях с Россией
Премьер Фицо: Словакия заинтересована в дружбе с Россией
Премьер Словакии Роберт Фицо подтвердил, что страна заинтересована в хороших отношениях с Россией. Об этом он напомнил в эфире канала RTVS.
"Хочу реализовывать политику на все четыре стороны мира, хочу проводить политику добрых и дружеских отношений с каждым, кто в этом заинтересован. <…> У нас огромный интерес к стандартизации отношений с Россией", — сообщил Фицо.
Он обратил внимание на то, что граждане страны уважают жертвы, которые принёс Советский Союз в борьбе с фашизмом, а также освобождение Чехословакии. Фицо подчеркнул, что страна заинтересована в добрых, дружеских отношениях с Россией.
Ранее американский обозреватель написал, что разногласия во взглядах на конфликт на Украине стали поводом для раскола между властями Чехии и Словакии. Он отметил, что ранее братские страны столкнулись с беспрецедентным кризисом в отношениях — в том числе приостановкой неформальных межправительственных консультаций.
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