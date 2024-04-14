В Словакии подтвердили, что заинтересованы в хороших отношениях с Россией

Премьер Словакии Роберт Фицо подтвердил, что страна заинтересована в хороших отношениях с Россией. Об этом он напомнил в эфире канала RTVS.

"Хочу реализовывать политику на все четыре стороны мира, хочу проводить политику добрых и дружеских отношений с каждым, кто в этом заинтересован. <…> У нас огромный интерес к стандартизации отношений с Россией", — сообщил Фицо.

Он обратил внимание на то, что граждане страны уважают жертвы, которые принёс Советский Союз в борьбе с фашизмом, а также освобождение Чехословакии. Фицо подчеркнул, что страна заинтересована в добрых, дружеских отношениях с Россией.