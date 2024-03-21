Разногласия по Украине привели к беспрецедентному расколу Чехии и Словакии, пишут СМИ
WP: Конфликт на Украине привёл к расколу между Чехией и Словакией
Разногласия во взглядах на конфликт на Украине стали поводом для раскола между властями Чехии и Словакии, пишет обозреватель The Washington Post Ишан Тхарур. Автор отметил, что ранее братские страны столкнулись с беспрецедентным кризисом в отношениях — в том числе приостановкой неформальных межправительственных консультаций.
Возникшее напряжение, считает он, связано с внутриполитической борьбой, поскольку премьер-министр Чехии Петр Фиала находится в серьёзной конкуренции с пророссийскими силами. Кроме того, согласно опросам, среди кандидатов в президенты Словакии лидирует Петер Пеллегрини, также симпатизирующий РФ. Те же настроения наблюдаются и среди населения двух государств.
"В обеих странах критическая масса электората скептически настроена по отношению к Западу и открыта для российской интерпретации значения конфликта", — заключил обозреватель.
Напомним, в начале марта Прага приостановила неформальные межправительственные консультации с Братиславой, объяснив решение разными взглядами на конфликт на Украине. Этому предшествовала встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его словакского коллеги Юрая Бланара. По словам премьер-министра Словакии Роберта Фицо, это ставит под угрозу отношения между соседствующими государствами.
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