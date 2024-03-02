"Наша позиция очень ясная": Словакия заверила, что не будет отправлять военных на Украину

Словакия не собирается отправлять воинский контингент на Украину. Об этом заявил министр иностранных дел республики Юрай Бланар по итогам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях дипломатического форума в турецкой Анталье.

"Наша позиция очень ясная, была озвучена нашим премьер-министром [Робертом Фицо] в Париже в прошлый понедельник: мы не будем отправлять каких-либо военных, солдат на территорию Украины", — сказал министр в разговоре с журналистами.