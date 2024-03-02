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2 марта, 11:45

"Наша позиция очень ясная": Словакия заверила, что не будет отправлять военных на Украину

Глава МИД Бланар: Словакия не будет отправлять воинский контингент на Украину

Словакия не собирается отправлять воинский контингент на Украину. Об этом заявил министр иностранных дел республики Юрай Бланар по итогам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях дипломатического форума в турецкой Анталье.

"Наша позиция очень ясная, была озвучена нашим премьер-министром [Робертом Фицо] в Париже в прошлый понедельник: мы не будем отправлять каких-либо военных, солдат на территорию Украины", — сказал министр в разговоре с журналистами.

Как подчеркнул Бланар, отправка европейских военных на территорию Незалежной может привести к большей эскалации конфликта, а этого Братислава уж точно не хочет.

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Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что на конференции в Париже 26 февраля обсуждалась отправка сухопутных войск западных стран на Украину. Китай выступил с предложением после скандальных слов Макрона. А в МИД РФ обратили внимание на то, что они вызвали шок даже у стран НАТО. Ведущие европейские страны, а также США объявили, что не пойдут за Францией, после чего и Париж скорректировал заявление об отправке военных в Незалежную.

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ТАСС / EPA / VALDA KALNINA

Наталья Исакова
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