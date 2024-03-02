"Наша позиция очень ясная": Словакия заверила, что не будет отправлять военных на Украину
Глава МИД Бланар: Словакия не будет отправлять воинский контингент на Украину
Словакия не собирается отправлять воинский контингент на Украину. Об этом заявил министр иностранных дел республики Юрай Бланар по итогам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях дипломатического форума в турецкой Анталье.
"Наша позиция очень ясная, была озвучена нашим премьер-министром [Робертом Фицо] в Париже в прошлый понедельник: мы не будем отправлять каких-либо военных, солдат на территорию Украины", — сказал министр в разговоре с журналистами.
Как подчеркнул Бланар, отправка европейских военных на территорию Незалежной может привести к большей эскалации конфликта, а этого Братислава уж точно не хочет.
Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что на конференции в Париже 26 февраля обсуждалась отправка сухопутных войск западных стран на Украину. Китай выступил с предложением после скандальных слов Макрона. А в МИД РФ обратили внимание на то, что они вызвали шок даже у стран НАТО. Ведущие европейские страны, а также США объявили, что не пойдут за Францией, после чего и Париж скорректировал заявление об отправке военных в Незалежную.
ТАСС / EPA / VALDA KALNINA