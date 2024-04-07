Избранный президент Словакии заявил, что страна будет на стороне мира, а не войны
Петер Пеллегрини принимает поздравления с победой на выборах президента Словакии. Обложка © Telegram / Peter Pellegrini
Избранный президент Словакии Петер Пеллегрини приложит все усилия, чтобы его страна не была разжигателем войны. Такое обещание он дал на первой после победы на выборах встрече со сторонниками и журналистами.
"Сделаю всё для того, чтобы Словакия всегда была на стороне мира, а не войны. И пусть меня критикуют за это все кто угодно и как угодно", — заявил политик.
По его словам, отрыв по числу голосов от соперника — бывшего министра иностранных дел Словакии либерала Ивана Корчока — получился значительный. Пеллегрини объяснил, что выдвинул свою кандидатуру в президенты потому, что чувствовал готовность порядочных людей проголосовать за него. Он выразил благодарность за поддержку премьер-министру Словакии Роберту Фицо и главе входящей в состав кабмина Словацкой национальной партии Андрею Данко.
Официальное вступление в должность состоится в июне этого года. До этого времени новоиспечённый глава государства должен сложить с себя полномочия председателя партии "Голос — социальная демократия", также входящей в состав правительства.
Ранее Life.ru, писал, что во втором туре президентских выборов в Словакии победил спикер Национального совета, лидер партии "Голос — социальная демократия" Петер Пеллегрини, выступающий за скорейшее урегулирование украинского конфликта. Его соперник либерал Иван Корчок заявил, что разочарован, однако принял поражение и поздравил оппонента с победой.