Социал-демократ Пеллегрини победил на президентских выборах в Словакии

На выборах президента Словакии побеждает спикер Национального совета, лидер партии "Голос — социальная демократия" Петер Пеллегрини, выступающий за скорейшее урегулирование украинского конфликта. Вскоре состоится пресс-конференция победителя. Об этом сообщило Словацкое телевидение.

Статистическое управление Словакии опубликовало итоги подсчёта голосов избирателей с 92,89% избирательных участков: за Пеллегрини проголосовало 55,02% избирателей, его соперник Иван Корчок набрал 44,97% голосов. Последний заявил, что разочарован, однако принял поражение и поздравил оппонента с победой.