Социал-демократ Пеллегрини победил на президентских выборах в Словакии
Новый президент Словакии Петер Пеллегрини. Обложка © ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK
На выборах президента Словакии побеждает спикер Национального совета, лидер партии "Голос — социальная демократия" Петер Пеллегрини, выступающий за скорейшее урегулирование украинского конфликта. Вскоре состоится пресс-конференция победителя. Об этом сообщило Словацкое телевидение.
Статистическое управление Словакии опубликовало итоги подсчёта голосов избирателей с 92,89% избирательных участков: за Пеллегрини проголосовало 55,02% избирателей, его соперник Иван Корчок набрал 44,97% голосов. Последний заявил, что разочарован, однако принял поражение и поздравил оппонента с победой.
Напомним, в первом туре выборов в Словакии никто из девяти претендующих на президентское кресло не смог набрать необходимые 50% голосов. Борьбу продолжили два кандидата, имеющие наилучшие результаты: бывший министр иностранных дел либерал Иван Корчок, набравший 41,71% избирателей, и спикер парламента социал-демократ Петер Пеллегрини, получивший 37,53% голосов.