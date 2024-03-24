Пеллегрини и Корчок прошли во второй тур выборов президента Словакии
Резиденция президента Словакии. Обложка © Shutterstock / INTERPIXELS
Согласно подсчёту бюллетеней с 96,83% избирательных участков, никто из девяти кандидатов в президенты Словакии не смог набрать необходимые 50% голосов соотечественников, поэтому 6 апреля страну ожидает второй тур выборов. Об этом сообщило местное Центральное статистическое управление. Явка избирателей, по его данным, составила 51,49%.
В следующем туре встретятся два кандидата, имеющие наилучшие результаты: бывший министр иностранных дел либерал Иван Корчок, набравший 41,71% избирателей, и спикер парламента социал-демократ Петер Пеллегрини, получивший 37,53% голосов.
Ранее Life.ru писал, что разногласия во взглядах на конфликт на Украине стали поводом для раскола между властями Чехии и Словакии. Братские страны столкнулись с беспрецедентным кризисом в отношениях, в том числе с приостановкой неформальных межправительственных консультаций.