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10 марта, 01:13

В Словакии высказались об условиях принятия Украины в Евросоюз

Премьер Словакии Фицо: Украину могут принять в ЕС по политическим соображениям

При решении вопроса о принятии Незалежной в Евросоюз политические соображения могут перевесить действительное соответствие страны требованиям, которые предъявляются государствам-кандидатам. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на своей странице в Facebook*.

"Я желаю Украине, чтобы она была государством – членом Евросоюза, но тогда, когда она будет готова (соответствовать критериям, предъявляемым к странам-кандидатам. — Прим. Life.ru). Опасаюсь, что в отношении Украины будут превалировать чисто политические критерии, а не критерии действительной готовности страны", — написал Фицо.

Он также обратил внимание на высокий уровень коррупции на Украине, о чём в руководящих органах ЕС считают некорректным говорить. Вместе с тем, подчеркнул Фицо, пока продолжается военный конфликт, Незалежную никто не примет в Евросоюз.

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Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Украина вряд ли приближается к вступлению в Евросоюз, ведь власти страны притесняют журналистов и бизнесменов. Мэр предположил, что вскоре на Украине не останется людей, готовых платить налоги, инвестировать, предоставлять рабочие места, а партнёры откажутся от страны, которая "катится в прошлое".

* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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