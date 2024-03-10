В Словакии высказались об условиях принятия Украины в Евросоюз

При решении вопроса о принятии Незалежной в Евросоюз политические соображения могут перевесить действительное соответствие страны требованиям, которые предъявляются государствам-кандидатам. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на своей странице в Facebook*.

"Я желаю Украине, чтобы она была государством – членом Евросоюза, но тогда, когда она будет готова (соответствовать критериям, предъявляемым к странам-кандидатам. — Прим. Life.ru). Опасаюсь, что в отношении Украины будут превалировать чисто политические критерии, а не критерии действительной готовности страны", — написал Фицо.

Он также обратил внимание на высокий уровень коррупции на Украине, о чём в руководящих органах ЕС считают некорректным говорить. Вместе с тем, подчеркнул Фицо, пока продолжается военный конфликт, Незалежную никто не примет в Евросоюз.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Украина вряд ли приближается к вступлению в Евросоюз, ведь власти страны притесняют журналистов и бизнесменов. Мэр предположил, что вскоре на Украине не останется людей, готовых платить налоги, инвестировать, предоставлять рабочие места, а партнёры откажутся от страны, которая "катится в прошлое".