Страны Европейского союза не смогли подписать совместное заявление по случаю второй годовщины спецоперации на Украине по воле Венгрии. Будапешт наложил на документ вето, сообщили в агентстве Bloomberg.

Агентство уточняет, что члены ЕС намеревались опубликовать коммюнике 23 февраля. Однако из-за позиции Венгрии Брюсселю пришлось ограничиться лишь совместным заявлением глав Европарламента, Евросовета и Еврокомиссии Роберты Метсолы, Шарля Мишеля и Урсулы фон дер Ляйен.

По данным Bloomberg, отменённый документ содержал в себе очередные обещания поддерживать киевский режим и оказывать ему всестороннюю помощь. Ещё члены ЕС традиционно пообещали и далее "блокировать" экономическое развитие России путём наложения санкций.