Венгрия "запретила" Евросоюзу поддерживать Украину на бумаге
Bloomberg: Венгрия заблокировала совместное заявление ЕС по случаю годовщины СВО
Страны Европейского союза не смогли подписать совместное заявление по случаю второй годовщины спецоперации на Украине по воле Венгрии. Будапешт наложил на документ вето, сообщили в агентстве Bloomberg.
Агентство уточняет, что члены ЕС намеревались опубликовать коммюнике 23 февраля. Однако из-за позиции Венгрии Брюсселю пришлось ограничиться лишь совместным заявлением глав Европарламента, Евросовета и Еврокомиссии Роберты Метсолы, Шарля Мишеля и Урсулы фон дер Ляйен.
По данным Bloomberg, отменённый документ содержал в себе очередные обещания поддерживать киевский режим и оказывать ему всестороннюю помощь. Ещё члены ЕС традиционно пообещали и далее "блокировать" экономическое развитие России путём наложения санкций.
Неугодная Евросоюзу позиция Будапешта нередко вынуждает Брюссель переходить на язык угроз. Венгрию пытаются склонить к проукраинским решениям, обещая экономические проблемы в случае неповиновения.
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