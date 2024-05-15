Покушение на премьера Словакии
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15 мая, 13:37

Ранен в живот и грудь: Стало известно о состоянии премьера Словакии после покушения

Plusky: Состояние премьера Словакии Фицо очень тяжёлое, он ранен в живот и грудь

Роберт Фицо. Обложка © ТАСС / AP / Geert Vanden Wijngaert

Роберт Фицо. Обложка © ТАСС / AP / Geert Vanden Wijngaert

Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого было совершено покушение, сейчас достаточно тяжёлое. По данным Plusky, политик ранен в живот и грудь. За его жизнь борются врачи.

"Фицо получил ранения, предположительно, в конечность, грудь и живот. Было произведено четыре-пять выстрелов. Кто-то из толпы крикнул: "Робо, иди сюда!", и в него начали стрелять", — пишет издание.

Расследованием занялось Национальное криминальное агентство Словакии.

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Как сообщал Life.ru, стрельба произошла в городе Гандлова после выездного заседания правительства Словакии, когда Фицо вышел к общественности. Нападавшего уже задержали, о его мотивах пока информации нет. Стрелявший прятался в толпе, которая пришла к зданию, где выступал премьер. Политик получил огнестрельное ранение, его госпитализировали на вертолёте.

Напомним, премьер Словакии выступает за хорошие отношения с Россией и против отправки военных на Украину. Кроме того, он не поддерживает возвращения железного занавеса вокруг РФ.

Никита Осипов
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