Ранен в живот и грудь: Стало известно о состоянии премьера Словакии после покушения
Plusky: Состояние премьера Словакии Фицо очень тяжёлое, он ранен в живот и грудь
Роберт Фицо. Обложка © ТАСС / AP / Geert Vanden Wijngaert
Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого было совершено покушение, сейчас достаточно тяжёлое. По данным Plusky, политик ранен в живот и грудь. За его жизнь борются врачи.
"Фицо получил ранения, предположительно, в конечность, грудь и живот. Было произведено четыре-пять выстрелов. Кто-то из толпы крикнул: "Робо, иди сюда!", и в него начали стрелять", — пишет издание.
Расследованием занялось Национальное криминальное агентство Словакии.
Как сообщал Life.ru, стрельба произошла в городе Гандлова после выездного заседания правительства Словакии, когда Фицо вышел к общественности. Нападавшего уже задержали, о его мотивах пока информации нет. Стрелявший прятался в толпе, которая пришла к зданию, где выступал премьер. Политик получил огнестрельное ранение, его госпитализировали на вертолёте.