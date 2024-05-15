Ранен в живот и грудь: Стало известно о состоянии премьера Словакии после покушения

Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого было совершено покушение, сейчас достаточно тяжёлое. По данным Plusky, политик ранен в живот и грудь. За его жизнь борются врачи.

"Фицо получил ранения, предположительно, в конечность, грудь и живот. Было произведено четыре-пять выстрелов. Кто-то из толпы крикнул: "Робо, иди сюда!", и в него начали стрелять", — пишет издание.

Расследованием занялось Национальное криминальное агентство Словакии.