Бывший шеф протокола Кремля рассказал, почему охрана не смогла защитить премьера Словакии
Экс-шеф протокола Кремля — о покушении на Фицо: Политики часто не слушают охрану
Политики зачастую относятся к советам охраны без должного внимания. Об этом заявил руководитель президентского протокола Михаила Горбачёва и Бориса Ельцина Владимир Шевченко, комментируя покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Роберта Фицо. Видео © X / John Spectator
"Что касается работы охраны, то политики часто относятся к её советам без должного внимания. Хотя бывает так, что охранники могут вести себя излишне нагло, распускают руки и так далее", — приводит РИА "Новости" его слова.
По словам Шевченко, подобные перегибы могут подорвать авторитет политика, находящегося под защитой. При этом "можно недожать", из-за чего возникает риск фатального инцидента. Экс-шеф протокола Кремля всё же считает, что покушение на Фицо — это "однозначный прокол охраны", у которой больше полномочий и опыта, чем у службы протокола.
Напомним, сегодня в городе Гандлова на западе Словакии после выездного заседания правительства произошла стрельба, в результате которой был ранен премьер Фицо. Предварительно, он получил три пулевых ранения. Стрелок выпустил в политика несколько пуль и попытался скрыться, но его оперативно удалось задержать. Преступником оказался 71-летний уроженец города Левице — писатель Юрай Цинтула.
X / Bobores