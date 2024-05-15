Покушение на премьера Словакии
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15 мая, 15:21

Бывший шеф протокола Кремля рассказал, почему охрана не смогла защитить премьера Словакии

Экс-шеф протокола Кремля — о покушении на Фицо: Политики часто не слушают охрану

Политики зачастую относятся к советам охраны без должного внимания. Об этом заявил руководитель президентского протокола Михаила Горбачёва и Бориса Ельцина Владимир Шевченко, комментируя покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Роберта Фицо. Видео © X / John Spectator

"Что касается работы охраны, то политики часто относятся к её советам без должного внимания. Хотя бывает так, что охранники могут вести себя излишне нагло, распускают руки и так далее", — приводит РИА "Новости" его слова.

По словам Шевченко, подобные перегибы могут подорвать авторитет политика, находящегося под защитой. При этом "можно недожать", из-за чего возникает риск фатального инцидента. Экс-шеф протокола Кремля всё же считает, что покушение на Фицо — это "однозначный прокол охраны", у которой больше полномочий и опыта, чем у службы протокола.

Напомним, сегодня в городе Гандлова на западе Словакии после выездного заседания правительства произошла стрельба, в результате которой был ранен премьер Фицо. Предварительно, он получил три пулевых ранения. Стрелок выпустил в политика несколько пуль и попытался скрыться, но его оперативно удалось задержать. Преступником оказался 71-летний уроженец города Левице — писатель Юрай Цинтула.

"Следующие несколько часов решающие": Фицо находится в тяжёлом состоянии после покушения
"Следующие несколько часов решающие": Фицо находится в тяжёлом состоянии после покушения
Обложка ©

X / Bobores

Наталья Исакова
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