Бывший шеф протокола Кремля рассказал, почему охрана не смогла защитить премьера Словакии

Политики зачастую относятся к советам охраны без должного внимания. Об этом заявил руководитель президентского протокола Михаила Горбачёва и Бориса Ельцина Владимир Шевченко, комментируя покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Роберта Фицо. Видео © X / John Spectator

"Что касается работы охраны, то политики часто относятся к её советам без должного внимания. Хотя бывает так, что охранники могут вести себя излишне нагло, распускают руки и так далее", — приводит РИА "Новости" его слова.

По словам Шевченко, подобные перегибы могут подорвать авторитет политика, находящегося под защитой. При этом "можно недожать", из-за чего возникает риск фатального инцидента. Экс-шеф протокола Кремля всё же считает, что покушение на Фицо — это "однозначный прокол охраны", у которой больше полномочий и опыта, чем у службы протокола.