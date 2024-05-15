Покушение на премьера Словакии
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15 мая, 15:05

В Фицо мог стрелять писатель Юрай Цинтула, выступавший против его политики

Юрай Цинтула. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Literárny klub DÚHA

Юрай Цинтула. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Literárny klub DÚHA

В премьер-министра Роберта Фицо, предварительно, стрелял 71-летний писатель Юрай Цинтула. Как пишет SHOT, он является сторонником оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" и в последний год активно критиковал политика.

На данный момент Фицо продолжают оперировать. На фоне покушения избранный президент Петер Пеллегрини досрочно завершает дела за границей и возвращается в Словакию.

Зеленский назвал ужасающим покушение на премьера Словакии Фицо
Зеленский назвал ужасающим покушение на премьера Словакии Фицо

Напомним, покушение на Роберта Фицо произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Предварительно, он получил три пули в живот, грудь и руку. Стрелок попытался скрыться, но был оперативно задержан. В Сети уже появилось видео с первыми секундами после нападения. По словам сторонников премьера, он находится в тяжёлом состоянии, и ближайшие часы будут "решающими".

Матвей Константинов
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