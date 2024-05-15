В Фицо мог стрелять писатель Юрай Цинтула, выступавший против его политики
Юрай Цинтула. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Literárny klub DÚHA
В премьер-министра Роберта Фицо, предварительно, стрелял 71-летний писатель Юрай Цинтула. Как пишет SHOT, он является сторонником оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" и в последний год активно критиковал политика.
На данный момент Фицо продолжают оперировать. На фоне покушения избранный президент Петер Пеллегрини досрочно завершает дела за границей и возвращается в Словакию.
Напомним, покушение на Роберта Фицо произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Предварительно, он получил три пули в живот, грудь и руку. Стрелок попытался скрыться, но был оперативно задержан. В Сети уже появилось видео с первыми секундами после нападения. По словам сторонников премьера, он находится в тяжёлом состоянии, и ближайшие часы будут "решающими".