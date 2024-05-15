Покушение на премьера Словакии
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15 мая, 14:50

Зеленский назвал ужасающим покушение на премьера Словакии Фицо

Владимир Зеленский и Роберт Фицо. Обложка © ТАСС / Brendan Smialowski , MARTIN DIVISEK

Владимир Зеленский и Роберт Фицо. Обложка © ТАСС / Brendan Smialowski , MARTIN DIVISEK

Владимир Зеленский выступил с осуждением покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Он назвал нападение на политика ужасающим.

"Мы решительно осуждаем этот акт насилия в отношении главы правительства соседнего государства-партнёра. Необходимо приложить все усилия, чтобы насилие не стало нормой ни в одной стране, ни в одной форме и ни в одной сфере. Мы искренне надеемся, что Роберт Фицо скоро поправится, и выражаем нашу солидарность с народом Словакии", — написал Зеленский в соцсетях.

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Напомним, 15 мая в Словакии после выездного заседания правительства произошла стрельба, в результате которой был ранен премьер Фицо. Предварительно, он получил три пулевых ранения в живот. Стрелок сразу был задержан. В Сети уже появилось видео с первыми секундами после нападения. Сам Роберт Фицо находится в "опасном для жизни состоянии", следующие часы станут решающими.

Александра Вишнякова
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