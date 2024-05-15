Зеленский назвал ужасающим покушение на премьера Словакии Фицо

"Мы решительно осуждаем этот акт насилия в отношении главы правительства соседнего государства-партнёра. Необходимо приложить все усилия, чтобы насилие не стало нормой ни в одной стране, ни в одной форме и ни в одной сфере. Мы искренне надеемся, что Роберт Фицо скоро поправится, и выражаем нашу солидарность с народом Словакии", — написал Зеленский в соцсетях.