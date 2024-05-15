"Устраняют евроскептиков": Покушение на Фицо может быть частью плана Запада, считает политолог

"Запад же слишком многое поставил на карту. Почему бы им вот такую историю не разыграть, правда? <...> Слишком много Роберт Фицо сделал заявлений по этому поводу. Он говорил, в частности, о том, что со стороны Европы никогда не звучат разговоры о мире, а, наоборот, идут призывы к эскалации конфликта. Он говорил о том, что дико и чудовищно не допускать русских и белорусов на Олимпиаду. Он говорил о том, что стратегия у Запада по отношению к России абсолютно нерабочая", — пояснил эксперт.