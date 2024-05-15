Покушение на премьера Словакии
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15 мая, 14:22
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"Устраняют евроскептиков": Покушение на Фицо может быть частью плана Запада, считает политолог

Политолог Гаспарян указал на возможный западный след в покушении на Фицо

Роберт Фицо. Обложка © ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK

Роберт Фицо. Обложка © ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо может быть делом рук как обычного сумасшедшего, так и Запада, решившего начать расправляться с евроскептиками, не желающими помогать Украине. Об этом Life.ru заявил политолог Армен Гаспарян.

"Запад же слишком многое поставил на карту. Почему бы им вот такую историю не разыграть, правда? <...> Слишком много Роберт Фицо сделал заявлений по этому поводу. Он говорил, в частности, о том, что со стороны Европы никогда не звучат разговоры о мире, а, наоборот, идут призывы к эскалации конфликта. Он говорил о том, что дико и чудовищно не допускать русских и белорусов на Олимпиаду. Он говорил о том, что стратегия у Запада по отношению к России абсолютно нерабочая", — пояснил эксперт.

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Политолог сравнил Запад в нынешней ситуации со зверем, загнанным в угол, который "опасен вдвойне". Гаспарян призвал дождаться расследования покушения силами правоохранителей Словакии.

Напомним, в Словакии произошло нападение на Роберта Фицо. Стрелок выпустил в премьер-министра несколько пуль после выездного заседания правительства в городе Гандлова на западе страны. Виновник попытался скрыться, но был оперативно задержан. Политика госпитализировали. В Сети уже появилось видео с первыми секундами после нападения.

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Ольга Годуненко
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