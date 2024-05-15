В Госдуме связали покушение на премьера Словакии с его взвешенным отношением к России
Депутат Свинцов: За покушением на Фицо стоят противники сближения ЕС с Россией
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Обложка © EPA / CLEMENS BILAN
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который находится в тяжёлом состоянии после дерзкого покушения в городе Гандлова, системно придерживался позиции в интересах собственной страны и всегда говорил о том, что отношения с Россией выгодны Словакии и словацкому народу. На этот факт в беседе с Life.ru обратил внимание депутат Госдумы Андрей Свинцов.
По его словам, Фицо — прагматик, и его позиция — исключительно экономическая и сводится к тому, чтобы не бросать свой собственный народ в нищету и исповедовать абсолютно прагматичные и взвешенные решения, которые интересны и важны народу Словакии.
То, что на него совершено покушение, — это огромная трагедия, и, конечно, я понимаю, что за этим стоят заказчики, которые не хотят, чтобы страны Европы сближались с Россией. Причём даже исключительно с экономических и прагматичных позиций, которые важны, и в первую очередь для самих граждан тех стран Европы, которые сегодня не идут в русле этой русофобской и антироссийской политики.
Андрей Свинцов
В заключении собеседник Life.ru пожелал Роберту Фицо скорейшего выздоровления.
Ранее в Словакии после выездного заседания правительства произошла стрельба. Огнестрельное ранение получил премьер-министр страны Роберт Фицо. Нападавшего уже задержали, о его мотивах ничего неизвестно. Сам политик находится в крайне тяжёлом состоянии, его везут в больницу.