В Госдуме связали покушение на премьера Словакии с его взвешенным отношением к России

То, что на него совершено покушение, — это огромная трагедия, и, конечно, я понимаю, что за этим стоят заказчики, которые не хотят, чтобы страны Европы сближались с Россией. Причём даже исключительно с экономических и прагматичных позиций, которые важны, и в первую очередь для самих граждан тех стран Европы, которые сегодня не идут в русле этой русофобской и антироссийской политики.