"Робо, иди сюда!" Появилось видео с покушением на премьера Словакии

В Фицо выстрелили несколько раз, когда он подошёл поздороваться с людьми на улице. Предварительно, 59-летний политик получил три пулевых ранения: в живот, руку и грудь.

Напомним, сегодня в городе Гандлова на западе Словакии после выездного заседания правительства произошла стрельба, в результате которой был ранен премьер Фицо. Предварительно, он получил три пулевых ранения. Стрелок выпустил в политика несколько пуль и попытался скрыться, но его оперативно удалось задержать. Преступником оказался 71-летний уроженец города Левице — писатель Юрай Цинтула.