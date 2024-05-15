"Робо, иди сюда!" Появилось видео с покушением на премьера Словакии
TV Joj показал видео с моментом покушения на премьера Словакии Роберта Фицо
Момент покушения на премьера Словакии Роберта Фицо попал на камеру. Кадры показал в своём эфире словацкий телеканал TV Joj.
Момент покушения на премьера Словакии Фицо. Видео © TV Joj
В Фицо выстрелили несколько раз, когда он подошёл поздороваться с людьми на улице. Предварительно, 59-летний политик получил три пулевых ранения: в живот, руку и грудь.
Как ранее сообщали СМИ, преступник окликнул Фицо фразой: "Робо, иди сюда!"
Напомним, сегодня в городе Гандлова на западе Словакии после выездного заседания правительства произошла стрельба, в результате которой был ранен премьер Фицо. Предварительно, он получил три пулевых ранения. Стрелок выпустил в политика несколько пуль и попытался скрыться, но его оперативно удалось задержать. Преступником оказался 71-летний уроженец города Левице — писатель Юрай Цинтула.
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