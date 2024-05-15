Врачи успешно прооперировали премьера Словакии Фицо после покушения
TA3: Врачи успешно прооперировали премьер-министра Словакии Фицо после покушения
Транспортировка раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу. Обложка © ТАСС / AP / Jan KroslГЎk
Врачи в больнице в Банска-Бистрице успешно прооперировали премьер-министра Словакии Роберта Фицо, пережившего покушение. Об этом сообщает телеканал TA3.
"По информации TA3, Роберт Фицо перенёс успешную операцию, находится в стабильном состоянии и общается", — говорится в сообщении телеканала.
Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Роберта Фицо. Видео © X / John Spectator
По данным журналистов, состояние политика стабильное, он общается с медиками.
Напомним, вечером 15 мая в городе Гандлова на западе Словакии произошло нападение на премьер-министра страны Роберта Фицо. Стрелок несколько раз выстрелил в политика и попытался скрыться, но его задержали. Преступником оказался 71-летний уроженец города Левице — писатель Юрай Цинтула. В Госдуме связали покушение с взвешенным отношением Фицо к России. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что Фицо выстоит и оправится после покушения.