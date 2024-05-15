Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 мая, 17:52

Врачи успешно прооперировали премьера Словакии Фицо после покушения

TA3: Врачи успешно прооперировали премьер-министра Словакии Фицо после покушения

Транспортировка раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу. Обложка © ТАСС / AP / Jan KroslГЎk

Транспортировка раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу. Обложка © ТАСС / AP / Jan KroslГЎk

Врачи в больнице в Банска-Бистрице успешно прооперировали премьер-министра Словакии Роберта Фицо, пережившего покушение. Об этом сообщает телеканал TA3.

"По информации TA3, Роберт Фицо перенёс успешную операцию, находится в стабильном состоянии и общается", — говорится в сообщении телеканала.

Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Роберта Фицо. Видео © X / John Spectator

По данным журналистов, состояние политика стабильное, он общается с медиками.

"Робо, иди сюда!" Появилось видео с покушением на премьера Словакии
"Робо, иди сюда!" Появилось видео с покушением на премьера Словакии

Напомним, вечером 15 мая в городе Гандлова на западе Словакии произошло нападение на премьер-министра страны Роберта Фицо. Стрелок несколько раз выстрелил в политика и попытался скрыться, но его задержали. Преступником оказался 71-летний уроженец города Левице — писатель Юрай Цинтула. В Госдуме связали покушение с взвешенным отношением Фицо к России. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что Фицо выстоит и оправится после покушения.

Никита Никонов
  • Новости
  • Покушение на премьера Словакии
  • Роберт Фицо
  • Словакия
  • Мировая политика
  • Происшествия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров