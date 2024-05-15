Врачи успешно прооперировали премьера Словакии Фицо после покушения

Врачи в больнице в Банска-Бистрице успешно прооперировали премьер-министра Словакии Роберта Фицо, пережившего покушение. Об этом сообщает телеканал TA3.

"По информации TA3, Роберт Фицо перенёс успешную операцию, находится в стабильном состоянии и общается", — говорится в сообщении телеканала.

Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Роберта Фицо. Видео © X / John Spectator