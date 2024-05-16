Выживший после покушения премьер Словакии пришёл в себя и заговорил Пеллегрини: Премьер Словакии Фицо снова начал разговаривать после покушения 16 мая, 14:48 Роберт Фицо. Обложка © ТАСС / ЕРА

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо по-прежнему чувствует себя тяжело после совершённого на него покушения, однако он в состоянии говорить, хотя это даётся ему нелегко. Об этом рассказал избранный президент республики Петер Пеллегрини после того, как навестил политика в больнице города Банска-Бистрица.

"Роберт Фицо, произнеся несколько фраз, почувствовал себя очень сильно уставшим", — поделился он с журналистами.

Пеллегрини добавил, что встреча продлилась всего несколько минут, а разговор носил личный характер. По его словам, покушение на Фицо доказало сильную разобщённость общества из-за политических взглядов. Он подчеркнул, что никогда в Словакии не нарушалась красная черта, которой можно назвать попытку убийства действующего премьера.

Авторы Татьяна Миссуми