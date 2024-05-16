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Выживший после покушения премьер Словакии пришёл в себя и заговорил

Пеллегрини: Премьер Словакии Фицо снова начал разговаривать после покушения

16 мая, 14:48
Роберт Фицо. Обложка © ТАСС / ЕРА

Роберт Фицо. Обложка © ТАСС / ЕРА

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо по-прежнему чувствует себя тяжело после совершённого на него покушения, однако он в состоянии говорить, хотя это даётся ему нелегко. Об этом рассказал избранный президент республики Петер Пеллегрини после того, как навестил политика в больнице города Банска-Бистрица.

"Роберт Фицо, произнеся несколько фраз, почувствовал себя очень сильно уставшим", — поделился он с журналистами.

Пеллегрини добавил, что встреча продлилась всего несколько минут, а разговор носил личный характер. По его словам, покушение на Фицо доказало сильную разобщённость общества из-за политических взглядов. Он подчеркнул, что никогда в Словакии не нарушалась красная черта, которой можно назвать попытку убийства действующего премьера.

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Напомним, 15 мая в Словакии 71-летний писатель Юрай Цинтула несколько раз выстрелил в премьера страны Роберта Фицо, ранив его в живот и руку. Преступника задержали. Своим мотивом он назвал несогласие с политикой Правительства Словакии, в том числе его возмутило прекращение военной помощи Киеву. В содеянном Цинтула не раскаивается. Ему грозит пожизненный срок согласно предъявленному обвинению. Раненому Фицо уже провели успешную операцию. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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