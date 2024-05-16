Покушение на премьера Словакии
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16 мая, 09:01

Стрелявшему в Роберта Фицо предъявлено обвинение, ему грозит пожизненный срок

Задержание подозреваемого в совершении вооружённого нападения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Обложка © AP / TASS

Задержание подозреваемого в совершении вооружённого нападения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Обложка © AP / TASS

Полиция предъявила обвинения 71-летнему Юраю Цинтуле в совершении покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом сообщает 16 мая местный телеканал ТА3.

Покушение было совершено по политическим мотивам. Стрелявшему в главу правительства грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. Сам киллер в содеянном не раскаивается и, даже напротив, гордится тем, что он сделал.

До покушения на Фицо в европейских лидеров не стреляли с 2003 года
До покушения на Фицо в европейских лидеров не стреляли с 2003 года

Напомним, что покушение на жизнь Роберта Фицо было предпринято вечером 15 мая в городе Гандлова на западе Словакии. Вооружённый 71-летний писатель Юрай Цинтула совершил несколько выстрелов в словацкого премьера, после чего был задержан при попытке сбежать с места преступления. Своим мотивом он назвал несогласие с курсом политики Правительства Словакии. Фицо провели успешную операцию, после чего на сутки ввели его в состояние искусственной комы.

Марина Калегина
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