Стрелявшему в Роберта Фицо предъявлено обвинение, ему грозит пожизненный срок
Задержание подозреваемого в совершении вооружённого нападения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Обложка © AP / TASS
Полиция предъявила обвинения 71-летнему Юраю Цинтуле в совершении покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом сообщает 16 мая местный телеканал ТА3.
Покушение было совершено по политическим мотивам. Стрелявшему в главу правительства грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. Сам киллер в содеянном не раскаивается и, даже напротив, гордится тем, что он сделал.
Напомним, что покушение на жизнь Роберта Фицо было предпринято вечером 15 мая в городе Гандлова на западе Словакии. Вооружённый 71-летний писатель Юрай Цинтула совершил несколько выстрелов в словацкого премьера, после чего был задержан при попытке сбежать с места преступления. Своим мотивом он назвал несогласие с курсом политики Правительства Словакии. Фицо провели успешную операцию, после чего на сутки ввели его в состояние искусственной комы.