Покушение на премьера Словакии
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Регион
15 мая, 21:36

Тяжелораненого премьера Словакии Фицо успешно прооперировали

Роберт Фицо. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Smer- SD Michalovce

Роберт Фицо. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Smer- SD Michalovce

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо успешно прооперирован, сейчас угрозы его жизни нет. Об этом заявил вице-премьер страны Томаш Тараба.

"Насколько мне известно, операция, к счастью, прошла успешно. Думаю, в итоге он выживет. В настоящее время угрозы для его жизни нет", — приводит слова Тарабы The Guardian.

Одна из пуль прошла через желудок Фицо, указал вице-премьер, добавив, что политик получил тяжёлые ранения.

До покушения на Фицо в европейских лидеров не стреляли с 2003 года
До покушения на Фицо в европейских лидеров не стреляли с 2003 года

Напомним, нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо произошло вечером 15 мая в городе Гандлова на западе страны. Преступник несколько раз выстрелил в политика и попытался скрыться, но его задержали. Им оказался 71-летний уроженец города Левице — писатель Юрай Цинтула. На допросе он признался, что сделал это, потому что "не согласен с политикой правительства". Президент России Владимир Путин выразил надежду, что Фицо выстоит и оправится после покушения.

Артур Лапсаков
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