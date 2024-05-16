Тяжелораненого премьера Словакии Фицо успешно прооперировали
Роберт Фицо. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Smer- SD Michalovce
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо успешно прооперирован, сейчас угрозы его жизни нет. Об этом заявил вице-премьер страны Томаш Тараба.
"Насколько мне известно, операция, к счастью, прошла успешно. Думаю, в итоге он выживет. В настоящее время угрозы для его жизни нет", — приводит слова Тарабы The Guardian.
Одна из пуль прошла через желудок Фицо, указал вице-премьер, добавив, что политик получил тяжёлые ранения.
Напомним, нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо произошло вечером 15 мая в городе Гандлова на западе страны. Преступник несколько раз выстрелил в политика и попытался скрыться, но его задержали. Им оказался 71-летний уроженец города Левице — писатель Юрай Цинтула. На допросе он признался, что сделал это, потому что "не согласен с политикой правительства". Президент России Владимир Путин выразил надежду, что Фицо выстоит и оправится после покушения.