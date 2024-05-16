Тяжелораненого премьера Словакии Фицо успешно прооперировали

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо успешно прооперирован, сейчас угрозы его жизни нет. Об этом заявил вице-премьер страны Томаш Тараба.

"Насколько мне известно, операция, к счастью, прошла успешно. Думаю, в итоге он выживет. В настоящее время угрозы для его жизни нет", — приводит слова Тарабы The Guardian.