До покушения на Фицо в европейских лидеров не стреляли с 2003 года
Bloomberg: До Фицо в главу европейской страны стреляли в 2003 году в Сербии
Роберт Фицо в городе Гандлова незадолго до покушения. Обложка © TACC / AP / Radovan Stoklasa
Покушение на премьера Словакии Роберта Фицо стало первым в Европе с 2003 года. На это внимание обратило агентство Bloomberg.
"Это была первая стрельба в европейского главу государства или правительства после убийства сербского премьер-министра Зорана Джинджича в марте 2003 года", — говорится в материале.
Словацкий политолог Григорий Месежников также рассказал журналистам, что прежде в республике не было случаев нападения на действующих политиков. Единственный инцидент, о котором вспомнил специалист, это убийство экс-министра экономики Яна Дуцкого, которого застрелили в 1999 году. Однако на тот момент он уже не был политически активным.
Убийство Зорана Джинджича произошло 12 марта 2003 года в Доме правительства Сербии в Белграде. В пятого премьер-министра Сербии дважды выстрелили из снайперской винтовки, он умер в больнице. Перед судом предстали 12 человек, в том числе исполнитель убийства — подполковник армии Сербии Звездан Йованович, который был заместителем командира спецподразделения "Красные береты".
Напомним, вечером 15 мая в городе Гандлова на западе Словакии произошло нападение на премьер-министра страны Роберта Фицо. Стрелок несколько раз выстрелил в политика и попытался скрыться, но его задержали. Преступником оказался 71-летний уроженец города Левице — писатель Юрай Цинтула. На допросе он признался, что сделал это, потому что "не согласен с политикой правительства". Между тем в Госдуме связали покушение с взвешенным отношением Фицо к России. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что Фицо выстоит и оправится после покушения.