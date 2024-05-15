До покушения на Фицо в европейских лидеров не стреляли с 2003 года

Покушение на премьера Словакии Роберта Фицо стало первым в Европе с 2003 года. На это внимание обратило агентство Bloomberg.

"Это была первая стрельба в европейского главу государства или правительства после убийства сербского премьер-министра Зорана Джинджича в марте 2003 года", — говорится в материале.

Словацкий политолог Григорий Месежников также рассказал журналистам, что прежде в республике не было случаев нападения на действующих политиков. Единственный инцидент, о котором вспомнил специалист, это убийство экс-министра экономики Яна Дуцкого, которого застрелили в 1999 году. Однако на тот момент он уже не был политически активным.