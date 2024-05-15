В МВД Словакии назвали состояние премьера Фицо критическим
Глава Словакии Шутай-Эшток назвал состояние премьер-министра Фицо критическим
Роберт Фицо. Обложка © ТАСС / AP / Radovan Stoklasa
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо находится в критическом состоянии. Об этом заявил глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток.
Момент покушения на премьера Словакии Фицо. Видео © TV Joj
"В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов, премьер в критическом состоянии, он всё ещё на операционном столе", — указал министр.
Таким образом он опроверг сообщения СМИ о том, что политику провели успешную операцию.
Глава Минобороны Словакии Роберт Калиняк на пресс-конференции назвал состояние Фицо чрезвычайно серьёзным. По его словам, операция длится уже около четырёх часов.
Напомним, вечером 15 мая в городе Гандлова на западе Словакии (190 км от Братиславы) произошло нападение на премьер-министра страны Роберта Фицо. Стрелок несколько раз выстрелил в политика и попытался скрыться, но его задержали. Преступником оказался 71-летний уроженец города Левице — писатель Юрай Цинтула. Фицо доставили в больницу в Банска-Бистрице. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что Фицо выстоит и оправится после покушения.