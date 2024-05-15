В МВД Словакии назвали состояние премьера Фицо критическим

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо находится в критическом состоянии. Об этом заявил глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток.

Момент покушения на премьера Словакии Фицо. Видео © TV Joj

"В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов, премьер в критическом состоянии, он всё ещё на операционном столе", — указал министр.

Таким образом он опроверг сообщения СМИ о том, что политику провели успешную операцию.

Глава Минобороны Словакии Роберт Калиняк на пресс-конференции назвал состояние Фицо чрезвычайно серьёзным. По его словам, операция длится уже около четырёх часов.