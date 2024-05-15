Покушение на премьера Словакии
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15 мая, 18:32

В МВД Словакии назвали состояние премьера Фицо критическим

Глава Словакии Шутай-Эшток назвал состояние премьер-министра Фицо критическим

Роберт Фицо. Обложка © ТАСС / AP / Radovan Stoklasa

Роберт Фицо. Обложка © ТАСС / AP / Radovan Stoklasa

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо находится в критическом состоянии. Об этом заявил глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток.

Момент покушения на премьера Словакии Фицо. Видео © TV Joj

"В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов, премьер в критическом состоянии, он всё ещё на операционном столе", — указал министр.

Таким образом он опроверг сообщения СМИ о том, что политику провели успешную операцию.

Глава Минобороны Словакии Роберт Калиняк на пресс-конференции назвал состояние Фицо чрезвычайно серьёзным. По его словам, операция длится уже около четырёх часов.

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Напомним, вечером 15 мая в городе Гандлова на западе Словакии (190 км от Братиславы) произошло нападение на премьер-министра страны Роберта Фицо. Стрелок несколько раз выстрелил в политика и попытался скрыться, но его задержали. Преступником оказался 71-летний уроженец города Левице — писатель Юрай Цинтула. Фицо доставили в больницу в Банска-Бистрице. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что Фицо выстоит и оправится после покушения.

Никита Никонов
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