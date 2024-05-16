Покушение на премьера Словакии
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16 мая, 02:40

Plus: Премьера Словакии ввели в искусственную кому на сутки

После завершения успешной операции по спасению жизни раненого премьера Словакии Роберта Фицо его ввели в искусственную кому. Об этом сообщил телеканал Plus.

По данным журналистов, после почти четырёхчасовой операции состояние политика критическое. Он находится в отделении реанимации и интенсивной терапии. В искусственной коме Фицо может провести все следующие сутки.

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Напомним, нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо произошло вечером 15 мая в городе Гандлова на западе страны. Преступник несколько раз выстрелил в политика и попытался скрыться, но его задержали. Оказалось, что это 71-летний писатель Юрай Цинтула. В качестве причины нападения он назвал несогласие с политикой правительства. Фицо успешно прооперировали.

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Shutterstock / FOTODOM

Артур Лапсаков
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