Plus: Премьера Словакии ввели в искусственную кому на сутки

После завершения успешной операции по спасению жизни раненого премьера Словакии Роберта Фицо его ввели в искусственную кому. Об этом сообщил телеканал Plus.

По данным журналистов, после почти четырёхчасовой операции состояние политика критическое. Он находится в отделении реанимации и интенсивной терапии. В искусственной коме Фицо может провести все следующие сутки.