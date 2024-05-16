Покушение на премьера Словакии затеяли элиты Евросоюза, уверен политолог

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо готовилось в Брюсселе. Такое мнение высказал политический обозреватель "Царьграда" Андрей Перла.

"Людей, которым было выгодно это покушение, зовут Урсула фон дер Ляйен и Боррель. Они очень боятся настоящих национальных лидеров стран Евросоюза и в условиях предвыборной кампании в Европарламент не связаны "химерой совести", — считает политолог.