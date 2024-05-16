Покушение на премьера Словакии
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16 мая, 01:53

Покушение на премьера Словакии затеяли элиты Евросоюза, уверен политолог

Политолог Перла: Покушение на Фицо связано с внутриэлитными разборками в ЕС

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо готовилось в Брюсселе. Такое мнение высказал политический обозреватель "Царьграда" Андрей Перла.

"Людей, которым было выгодно это покушение, зовут Урсула фон дер Ляйен и Боррель. Они очень боятся настоящих национальных лидеров стран Евросоюза и в условиях предвыборной кампании в Европарламент не связаны "химерой совести", — считает политолог.

По его словам, эффект будет обратным ожидаемому. Вероятнее всего, после случившегося позиции правых на европейских выборах усилятся.

До покушения на Фицо в европейских лидеров не стреляли с 2003 года
До покушения на Фицо в европейских лидеров не стреляли с 2003 года

Напомним, на премьер-министра Словакии Роберта Фицо напали вечером 15 мая в городе Гандлова на западе страны. Преступник несколько раз выстрелил в политика и попытался скрыться, но его задержали. Оказалось, что это 71-летний писатель Юрай Цинтула. Причина нападения — несогласие с политикой правительства. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что Фицо выстоит и оправится после покушения. Политика успешно прооперировали, его жизни ничего не угрожает.

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Shutterstock / FOTODOM

Лариса Сафронова
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