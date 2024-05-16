В Словакии после покушения на Фицо сочли, что стоят на пороге гражданской войны
Глава МВД Словакии после покушения на Фицо заявил о риске гражданской войны
Момент покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Фото © ТАСС / AP / Radovan Stoklasa
После покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо страна оказалась на пороге гражданской войны. Такое заявление сделала министр внутренних дел Матуш Шутай-Эшток.
"Из того, что разыгралось, какую ненависть многие посеяли, из этого сегодня вышла буря, и теперь мы практически стоим на пороге гражданской войны. Такие полные ненависти комментарии сегодня в соцсетях, поэтому я прошу вас: прекратите это немедленно", — приводит слова Шутай-Эштока издание Novinky.cz.
Министр подчеркнул, что покушение было политически мотивированным и напасть на премьера стрелявший решил после президентских выборов.
Напомним, 15 мая в Словакии было совершено покушение на премьер-министра Роберта Фицо. Он получил три пулевых ранения в живот и руку. Стрелок сразу был задержан — это 71-летний писатель Юрай Цинтула, который не был согласен с политикой кабмина. Теперь ему грозит пожизненное заключение. Самому Фицо провели успешную операцию, после чего на сутки ввели его в состояние искусственной комы. Состояние премьера сейчас оценивается как стабильное.