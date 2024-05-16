Покушение на премьера Словакии
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Регион
16 мая, 10:17

В Словакии после покушения на Фицо сочли, что стоят на пороге гражданской войны

Глава МВД Словакии после покушения на Фицо заявил о риске гражданской войны

Момент покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Фото © ТАСС / AP / Radovan Stoklasa

Момент покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Фото © ТАСС / AP / Radovan Stoklasa

После покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо страна оказалась на пороге гражданской войны. Такое заявление сделала министр внутренних дел Матуш Шутай-Эшток.

"Из того, что разыгралось, какую ненависть многие посеяли, из этого сегодня вышла буря, и теперь мы практически стоим на пороге гражданской войны. Такие полные ненависти комментарии сегодня в соцсетях, поэтому я прошу вас: прекратите это немедленно", — приводит слова Шутай-Эштока издание Novinky.cz.

Министр подчеркнул, что покушение было политически мотивированным и напасть на премьера стрелявший решил после президентских выборов.

"Робо, иди сюда!" Появилось видео с покушением на премьера Словакии
"Робо, иди сюда!" Появилось видео с покушением на премьера Словакии

Напомним, 15 мая в Словакии было совершено покушение на премьер-министра Роберта Фицо. Он получил три пулевых ранения в живот и руку. Стрелок сразу был задержан — это 71-летний писатель Юрай Цинтула, который не был согласен с политикой кабмина. Теперь ему грозит пожизненное заключение. Самому Фицо провели успешную операцию, после чего на сутки ввели его в состояние искусственной комы. Состояние премьера сейчас оценивается как стабильное.

Чёрная метка: Кому мог помешать глава Словакии Роберт Фицо
Чёрная метка: Кому мог помешать глава Словакии Роберт Фицо
Александра Вишнякова
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