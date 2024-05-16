В Словакии после покушения на Фицо сочли, что стоят на пороге гражданской войны

После покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо страна оказалась на пороге гражданской войны. Такое заявление сделала министр внутренних дел Матуш Шутай-Эшток.

"Из того, что разыгралось, какую ненависть многие посеяли, из этого сегодня вышла буря, и теперь мы практически стоим на пороге гражданской войны. Такие полные ненависти комментарии сегодня в соцсетях, поэтому я прошу вас: прекратите это немедленно", — приводит слова Шутай-Эштока издание Novinky.cz.