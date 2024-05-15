Чёрная метка: Кому мог помешать глава Словакии Роберт Фицо Политолог Дмитрий Родионов — о возможных причинах покушения на премьера Словакии Роберта Фицо, которого называют на Западе "российским пропагандистом" и одним из главных бунтарей Европы. 15 мая, 16:32 Премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил ранения во время стрельбы после заседания кабмина. Обложка © TASS / AP

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил ранения во время стрельбы после заседания кабмина. По данным СМИ, покушение произошло, когда политик вышел к общественности пообщаться. Охрана немедленно увезла главу правительства, на вертолёте его доставили в больницу. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое. Сообщается, что словацкий премьер был ранен два-три раза — в живот, голову и конечности.

Кому мешает Фицо

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Сейчас вся Словакия, весь мир гадает, кто стоит за этим покушением. А в том, что это покушение на убийство руководителя страны, никто не сомневается. Наверное, прежде чем делать однозначные выводы, стоит дождаться результатов первых допросов покушавшегося, которого удалось задержать на месте преступления, хотя не факт, что они сразу же дадут ответы на все вопросы. По некоторым данным, речь идёт о стороннике оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Юрае Цинтуле. Мужчине 71 год, он писатель из Левице.

Главный вопрос сейчас: это инициатива одиночки — неважно, из личной антипатии, идеологической неприязни, — или работа спецслужб? Он мог быть недовольным тем, что Фицо отказался вооружать ВСУ, блокирует антироссийские санкции. Мог быть словаком из числа оппонентов действующего премьера. Это неважно. Важно — действовал он по собственной инициативе или нет.

Фицо против режима Украины

Фицо действительно является одним из самых ярких политиков нынешней Европы, белой вороной на фоне атлантистских элит, которые в своих политических шагах руководствуются интересами Брюсселя и Вашингтона, а не собственных стран и народов. Фицо, как и его венгерского коллегу Виктора Орбана, считают на Западе и на Украине "пророссийским" политиком, но это не так — он прословацкий. Он из тех немногих, для кого национальные интересы оказались выше пресловутого евроатлантического единства, которое зачастую демонстрируется в ущерб собственной стране.

Так, Фицо, вернувшись на пост премьера в 2023 году, не стал стрелять по ногам словацкой экономики — вводить антироссийские санкции, отказываться от российских энергоносителей. Словакия стала второй после Венгрии страной, тормозящей санкции. Не из любви к России, в чём его обвиняли оппоненты, а из нежелания наносить вред своей стране, поскольку рестрикции против Москвы, по его словам, "негативно отражаются на жителях Словакии".

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Кроме того, Фицо прекратил вооружение Украины, а ведь до него Словакия была одним из главных поставщиков оружия — с первых дней СВО она поставила оружия на 680 миллионов евро, некоторые виды вооружений она полностью отдала Киеву. Сразу же после формирования нового правительства Братислава заблокировала выделение нового пакета военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро.

Также Фицо пообещал, что Словакия не поддержит заявку Украины на членство в НАТО, поскольку это самая "большая бессмыслица". Он также говорил, что военная помощь Запада Украине ведёт лишь к увеличению числа жертв конфликта. Словацкий премьер предупреждал об опасности эскалации и перерастания украинского конфликта в третью мировую войну, в которую Европу хотят втянуть. "Россия не заинтересована в третьей мировой войне, а конфликт на Украине можно было погасить в самом начале, но кто-то сказал украинцам, что это не надо делать", — говорил он.

"Российская пропаганда" от Фицо

При этом он не стеснялся рубить правду-матку, говорить очевидные вещи, которые на Западе считают "российской пропагандой". Так, в своей речи ко второй годовщине начала СВО он заявил, что война в Донбассе началась из-за "разгула украинских неонацистов", а также что "у президента России не было другого выхода", поскольку НАТО расширялось на восток.

"Господствовало убеждение, что если дать украинцам оружие и деньги, то русские встанут на колени, будут бессильны и уничтожены. Эта стратегия не сработала. Россия не стоит на коленях. Именно она будет говорить, когда будут проходить переговоры".

Бунтарь Европы

Но не только в антироссийских санкциях и вооружении Украины Фицо видел опасность для Европы, а во всей политике Евросоюза по отношению к остальному миру. Так, буквально на днях Венгрия и Словакия заблокировали заявление от имени всех 27 государств ЕС относительно принятия в Грузии закона об иноагентах. Обе страны обещали заблокировать санкции против Тбилиси, которыми уже вовсю грозят Брюссель и Вашингтон.

Наконец, что касается внутриевропейской политики, Фицо выступает сторонником консервативных ценностей, против агрессивно навязываемой ЛГБТ*-пропаганды, против миграционной политики, согласно которой страны Европы должны принимать у себя мигрантов из стран Ближнего Востока, как велит им Брюссель. В общем, поводов для его устранения было более чем достаточно, и врагов у него — тоже.

Кто следующий?

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Интересно, если бы покушение произошло на кого-то из антироссийских европейских политиков, что сказали бы на Западе? Наверняка, узрели бы в нём "руку Москвы". А что скажут теперь? Вот Sky News уже напоминает читателям, что Фицо является "очень пророссийским".

"Он является очень разделяющей фигурой в Словакии и ЕС. Поэтому неудивительно, что случилось событие такого сорта. Потому что Словакия определяла, как ей развиваться в будущем — как авторитарная страна или более западноевропейская", — заявили в эфире британского канала. То есть покушение на Фицо — это хорошо и правильно. Прямо создание информационного фона для оправдания подобных методов борьбы с бунтарями.

Плохой сигнал всем, кто хочет мира

Так или иначе очевидно, что Запад перешагивает через очередную красную черту, за которую он не выходил со времён холодной войны, когда убийства неугодных политиков считались нормой. А значит, покушение на Фицо — очень плохой сигнал всем, кто ещё верит, что новое масштабное противостояние в мире с угрозой перерастания в третью мировую ещё можно предотвратить. Слишком последовательных сторонников мира будут просто убивать. Исполнителями обычно являются спецслужбы (ЦРУ и другие), которые могут не только найти исполнителя, но и воспользоваться втёмную психически больными людьми, а также некоторыми ситуациями.

* Запрещённая в России организация.

Авторы Дмитрий Родионов