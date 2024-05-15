Что известно про покушение на премьера Словакии Роберта Фицо Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пережил покушение — неизвестный выстрелил в него несколько раз на улице. Фицо находится в тяжёлом состоянии. Напавший задержан, мотивы покушения устанавливаются. 15 мая, 15:07 Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пережил покушение. Он находится в реанимации. Коллаж © Life. Обложка © Telegram / SHOT, © TASS / Kay Nietfeld

Что случилось с Робертом Фицо

В среду премьер-министр Словакии Роберт Фицо провёл выездное заседание правительства в маленьком городке Гандлова с населением чуть более 15 тысяч человек, расположенном примерно в 150 километрах на северо-восток от Братиславы.

После мероприятия премьер вышел на улицу пообщаться с собравшимися гражданами. По сообщениям словацких СМИ, один из стоящих окликнул его фразой "Робо, иди сюда!". Когда политик подошёл к нему, тот несколько раз выстрелил.

Полиция задержала подозреваемого в покушении. Мужчине 71 год, он писатель из Левице. Фото © Telegram / SHOT

Телохранители Фицо не успели отреагировать, и премьер получил тяжёлое ранение в живот. Часть охраны затолкала раненого в правительственное авто, остальные скрутили напавшего. Очевидцы сообщают, что на месте нападения осталась большая лужа крови.

По данным словацких источников, Фицо доставили на вертолёте в больницу в Банска-Бистрице в критическом состоянии. На момент публикации материала по прибытии в больницу премьер был в сознании, сейчас ему оказывают помощь, сообщается, что состояние пострадавшего стабилизировано.

Кто стрелял в премьера Словакии

Личность напавшего правоохранительные органы Словакии пока не раскрывают, известно, что он задержан. По некоторым данным, речь идёт о стороннике оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Юрае Цинтуле. Мужчине 71 год, он писатель из Левице. На опубликованных кадрах видно, что он сидит на земле в наручниках и общается после нападения. По данным RTVS, он выглядел дезориентированным. Как вскоре выяснилось, оружие, из которого стрелял напавший, было зарегистрированным.

Словацким журналистам удалось пообщаться с двумя очевидцами, которые были с Робертом Фицо в момент, когда в него стреляли. "Я просто пошёл пожать ему руку", — сказал пожилой мужчина. "Когда прозвучали выстрелы, я чуть не оглохла", — сообщила другая женщина. По её оценке, прозвучало три или четыре выстрела. Женщина видела, как Фицо упал на землю перед ней, и утверждает, что заметила кровавые раны на его груди и голове. Она не смогла сказать, насколько серьёзными были травмы.

Эксперты уже дали свою оценку нападению. По их мнению, покушение на премьера, возможно, было спонтанным, плохо спланированным. Телеграм-канал "Рыбарь" пишет: "Такие характеристики скорее подходят мстителю и дилетанту, а Фицо не нравился многим".

Национальное агентство по борьбе с преступностью (НАКА) уже взяло ситуацию под свой контроль. В МВД республики подтвердили, что произошедшее было спланированным покушением. По словам генерального прокурора Словакии Мароша Жилинки, правоохранительные органы отреагируют на расстрел премьер-министра Роберта Фицо бескомпромиссно. Силовики "предпримут все действия, чтобы виновный понёс бескомпромиссное и справедливое наказание".

Кадры словацких СМИ сразу после нападения на Фицо, раненого премьера усаживают в машину и срочно увозят с места стрельбы.

Версии покушения на Роберта Фицо

По мнению "Рыбаря", "в Фицо выстрелили в момент, когда он подошёл пожать руки своим сторонникам, при этом, по сообщениям очевидцев, никто не выкрикивал антиправительственные лозунги. Среди собравшихся был только один человек со знаменем против правительства. Известно, что Фицо находится в конфликте с президентом страны Зузаной Чапутовой, которую обвиняет в том, что она агент США и миллиардера Джорджа Сороса. Кроме того, премьера Словакии очень не любят в Киеве".

Среди прочих версий словацкие правоохранители рассматривают версию с попыткой убийства по политическим мотивам. Роберт Фицо известен своей позицией против принятия Украины в НАТО.

В своей речи ко второй годовщине СВО Фицо заявил, что боевые действия на Украине начались из-за "разгула украинских неонацистов". И, так как НАТО расширялось на восток, "у президента России не было другого выхода".

Фицо выступает против поставок оружия Украине, а также отказался присоединиться к инициативе Чехии по закупке боеприпасов. Политик подчёркивал, что страна не будет посылать своих солдат на Украину для поддержки киевского режима, если этого потребует Запад.

В апреле 2024 года на выступлении в парламенте перед депутатами – членами Комитета по европейским делам он также заявил, что Донбасс и Крым навсегда останутся в составе России.

Момент покушения на премьера Словакии Фицо. Видео © Telegram / SHOT

Кто такой Роберт Фицо

Роберту Фицо 59 лет, он занимает пост премьер-министра Словакии с конца октября 2023 года. Это уже его третье премьерство — ранее политик избирался в 2006–2010 годах и 2012–2018 годах.

Юрист по образованию, Фицо придерживается левоцентристских взглядов и возглавляет партию "Курс — социальная демократия", созданную им ещё в 1999 году. В странах Запада и на Украине его считают "пророссийским политиком" и даже "агентом Кремля".

Авторы Евгений Кузнецов