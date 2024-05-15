Покушение на премьера Словакии
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15 мая, 14:29

"Чудовищное нападение": Орбан назвал Фицо другом после страшного покушения

Премьер Венгрии Орбан заявил, что шокирован покушением на премьера Словакии Фицо

Виктор Орбан и Роберт Фицо. Коллаж © Wikipedia / European People&#x27;s Party, © Wikipedia

Виктор Орбан и Роберт Фицо. Коллаж © Wikipedia / European People's Party, © Wikipedia

Венгерский премьер Виктор Орбан прокомментировал сегодняшнее покушение на словацкого коллегу Роберта Фицо. Он подчеркнул, что сильно шокирован произошедшим.

Первые секунды после покушения на премьера Словакии Роберта Фицо. Видео © X (Twitter) / John Spectator

"Я глубоко шокирован, узнав о чудовищном нападении на моего друга, премьер-министра Роберта Фицо. Мы молимся за его скорейшее выздоровление!" — написал политик в соцсети Х (Twitter).

"Устраняют евроскептиков": Покушение на Фицо может быть частью плана Запада, считает политолог
"Устраняют евроскептиков": Покушение на Фицо может быть частью плана Запада, считает политолог

Напомним, нападение на Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова на западе Словакии. 71-летний житель города Левице выпустил в премьер-министра несколько пуль после выездного заседания правительства. Виновник попытался скрыться, но его оперативно задержали. Политика госпитализировали. Фицо находится в тяжёлом состоянии: он получил ранение в живот и грудь. В Сети появилось видео с первыми секундами после нападения. В Госдуме связали покушение со взвешенным отношением Фицо к России.

Премьеру Словакии 59 лет. Этот пост он занимает с октября 2023 года. Также Фицо возглавлял правительство в 2012–2018 годах. Политик выступает за хорошие отношения с Россией и против отправки военных на Украину. Кроме того, он не поддерживает возвращение железного занавеса вокруг РФ.

Никита Осипов
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