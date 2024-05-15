"Чудовищное нападение": Орбан назвал Фицо другом после страшного покушения
Премьер Венгрии Орбан заявил, что шокирован покушением на премьера Словакии Фицо
Венгерский премьер Виктор Орбан прокомментировал сегодняшнее покушение на словацкого коллегу Роберта Фицо. Он подчеркнул, что сильно шокирован произошедшим.
Первые секунды после покушения на премьера Словакии Роберта Фицо. Видео © X (Twitter) / John Spectator
"Я глубоко шокирован, узнав о чудовищном нападении на моего друга, премьер-министра Роберта Фицо. Мы молимся за его скорейшее выздоровление!" — написал политик в соцсети Х (Twitter).
Напомним, нападение на Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова на западе Словакии. 71-летний житель города Левице выпустил в премьер-министра несколько пуль после выездного заседания правительства. Виновник попытался скрыться, но его оперативно задержали. Политика госпитализировали. Фицо находится в тяжёлом состоянии: он получил ранение в живот и грудь. В Сети появилось видео с первыми секундами после нападения. В Госдуме связали покушение со взвешенным отношением Фицо к России.
Премьеру Словакии 59 лет. Этот пост он занимает с октября 2023 года. Также Фицо возглавлял правительство в 2012–2018 годах. Политик выступает за хорошие отношения с Россией и против отправки военных на Украину. Кроме того, он не поддерживает возвращение железного занавеса вокруг РФ.