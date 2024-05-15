"Чудовищное нападение": Орбан назвал Фицо другом после страшного покушения

Венгерский премьер Виктор Орбан прокомментировал сегодняшнее покушение на словацкого коллегу Роберта Фицо. Он подчеркнул, что сильно шокирован произошедшим.

"Я глубоко шокирован, узнав о чудовищном нападении на моего друга, премьер-министра Роберта Фицо. Мы молимся за его скорейшее выздоровление!" — написал политик в соцсети Х (Twitter).