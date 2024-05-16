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В кабмине Словакии рассказали о состоянии премьера Фицо после покушения

Замминистра Куффа: Премьер Словакии Фицо находится в стабильном состоянии

16 мая, 07:35
Роберт Фицо. Обложка © ТАСС / АР

Роберт Фицо. Обложка © ТАСС / АР

Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого было совершено покушение, оценивается врачами как стабильное. Об этом сообщил в соцсети заместитель министра охраны окружающей среды Филип Куффа.

"Согласно последней информации, состояние премьер-министра Роберта Фицо стабильное", — подчеркнул он.

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Напомним, 15 мая на жизнь Роберта Фицо было совершено покушение в городе Гандлова на западе Словакии. Напавший несколько раз выстрелил в политика. Преступника задержали, им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула. Своим мотивом он назвал несогласие с политикой правительства Словакии. Фицо провели успешную операцию, после чего на сутки ввели в состояние искусственной комы.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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