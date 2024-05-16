В кабмине Словакии рассказали о состоянии премьера Фицо после покушения

Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого было совершено покушение, оценивается врачами как стабильное. Об этом сообщил в соцсети заместитель министра охраны окружающей среды Филип Куффа.