В кабмине Словакии рассказали о состоянии премьера Фицо после покушения
Замминистра Куффа: Премьер Словакии Фицо находится в стабильном состоянии
Роберт Фицо. Обложка © ТАСС / АР
Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого было совершено покушение, оценивается врачами как стабильное. Об этом сообщил в соцсети заместитель министра охраны окружающей среды Филип Куффа.
"Согласно последней информации, состояние премьер-министра Роберта Фицо стабильное", — подчеркнул он.
Напомним, 15 мая на жизнь Роберта Фицо было совершено покушение в городе Гандлова на западе Словакии. Напавший несколько раз выстрелил в политика. Преступника задержали, им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула. Своим мотивом он назвал несогласие с политикой правительства Словакии. Фицо провели успешную операцию, после чего на сутки ввели в состояние искусственной комы.