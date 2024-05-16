Источник в госпитале признал угрозу смерти введённого в кому премьера Словакии
СМИ: Угроза для жизни премьера Словакии Фицо после сложной операции остаётся
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Жизнь главы правительства Словакии Роберта Фицо остаётся под угрозой даже после успешно проведённой сложной операции. Об этом пишут словацкие средства массовой информации.
"Премьер Словакии после сложной операции, которая длилась несколько часов, всё ещё в опасном для жизни состоянии", — утверждает в своём материале телеканал TV Markiza со ссылкой на "надёжный источник" в медучреждении, где находится политик.
Напомним, что покушение на жизнь Роберта Фицо было предпринято вечером 15 мая в городе Гандлова на западе Словакии. Вооружённый огнестрельным оружием злоумышленник совершил несколько выстрелов в словацкого премьера, после чего был задержан при попытке сбежать с места преступления. Личность стрелка установлена, им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула. Своим мотивом он сам назвал несогласие с курсом политики правительства Словакии. Фицо провели успешную операцию, после чего на сутки ввели его в состояние искусственной комы.