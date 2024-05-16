Источник в госпитале признал угрозу смерти введённого в кому премьера Словакии

Жизнь главы правительства Словакии Роберта Фицо остаётся под угрозой даже после успешно проведённой сложной операции. Об этом пишут словацкие средства массовой информации.

"Премьер Словакии после сложной операции, которая длилась несколько часов, всё ещё в опасном для жизни состоянии", — утверждает в своём материале телеканал TV Markiza со ссылкой на "надёжный источник" в медучреждении, где находится политик.