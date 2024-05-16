Стрелявший в премьера Словакии был недоволен прекращением военной помощи Украине

71-летний писатель Юрай Цинтула, которому грозит пожизненный срок за покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, выступал против отказа от поставок оружия Украине. Об этом сообщил на брифинге в четверг, 16 мая, глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток.

"Остановка военной помощи Киеву, вмешательство в работу общественно-правового телевидения, отставка председателя судебного совета — это были причины, которые назвал сам подозреваемый", — проинформировал министр.

Он добавил, что Цинтула действовал в одиночку, сообщников не имел и оказался никак не связан с радикальными группировками. Тем не менее своих взглядов преступник не скрывал, открыто заявлял о них и участвовал в антиправительственных протестах.