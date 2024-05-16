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Регион
16 мая, 13:30

Стрелявший в премьера Словакии был недоволен прекращением военной помощи Украине

Глава МВД Словакии заявил о проукраинских взглядах стрелявшего в Роберта Фицо

71-летний писатель Юрай Цинтула, которому грозит пожизненный срок за покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, выступал против отказа от поставок оружия Украине. Об этом сообщил на брифинге в четверг, 16 мая, глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток.

"Остановка военной помощи Киеву, вмешательство в работу общественно-правового телевидения, отставка председателя судебного совета — это были причины, которые назвал сам подозреваемый", проинформировал министр.

Он добавил, что Цинтула действовал в одиночку, сообщников не имел и оказался никак не связан с радикальными группировками. Тем не менее своих взглядов преступник не скрывал, открыто заявлял о них и участвовал в антиправительственных протестах.

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Напомним, что покушение на жизнь Роберта Фицо было предпринято вечером 15 мая в городе Гандлова на западе Словакии. Вооружённый 71-летний писатель Юрай Цинтула совершил несколько выстрелов в словацкого премьера, после чего был задержан при попытке сбежать с места преступления. Своим мотивом он назвал несогласие с курсом политики Правительства Словакии. Фицо провели успешную операцию, после чего на сутки ввели его в состояние искусственной комы.

Обложка ©

AP / TASS

Марина Калегина
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