В покушении на Фицо Медведев увидел квинтэссенцию "дебильно-русофобской Европы" Медведев: Разумным политикам, как Фицо, нужно думать о безопасности 16 мая, 09:20 Дмитрий Медведев и Роберт Фицо. Обложка © ТАСС / Екатерина Штукина / POOL / Wikipedia

Политиков, не потерявших связь с реальностью, в Европе единицы, и один из них — премьер Словакии Роберт Фицо, накануне переживший покушение. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он также пожелал политику как можно быстрее поправиться от тяжёлого ранения.

"Удивительно ли, что впервые за десятилетия покушение в Европе было совершено на политика, занимавшего разумную позицию по отношению к России? Кстати сказать, отнюдь не пророссийского. Просто прагматика и нерусофоба. Конечно, нет", — написал Медведев в телеграм-канале.

По мнению политика (а он лично знаком со словацким премьером), Фицо олицетворяет ту часть европейского истеблишмента, которая не потеряла связь с реальностью и "не желает своим гражданам превратиться в радиоактивный пепел". Медведев подчеркнул, что таких политиков в Европе единицы и им надо заняться своей безопасностью.

"Да, совершивший нападение — лютый маргинал от интеллигенции. Этакий Гаврило Принцип шиворот-навыворот. Да, он не любил Фицо. Писал разную чушь. Но в его поступке квинтэссенция новой Европы — дебильно-русофобской, вассально-разнузданной и полностью безголовой. Не желающей осознать элементарные вещи", — заключил зампред Совбеза.

К этой "Европе мерзких дегенератов" Медведев причислил президента Франции Эмманюэля Макрона, британского премьера Риши Сунака, канцлера Германии Олафа Шольца и председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Авторы Александра Вишнякова