Вместо операции готовят к эвакуации: Избранный президент Словакии рассказал о состоянии Фицо

Пережившему дерзкое покушение на свою жизнь премьер-министру Словакии Роберту Фицо не планируют делать никаких новых операций. Об этом сообщил журналистам 17 мая избранный президент республики Петер Пеллегрини.

Он отметил, что Фицо хотят эвакуировать для реабилитации в Братиславу, но по этому вопросу врачебный консилиум соберётся только в понедельник, 20 мая.