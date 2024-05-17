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Регион
17 мая, 08:25

Вместо операции готовят к эвакуации: Избранный президент Словакии рассказал о состоянии Фицо

Пеллегрини рассказал, что премьеру Фицо пока не планируют делать новых операций

Пережившему дерзкое покушение на свою жизнь премьер-министру Словакии Роберту Фицо не планируют делать никаких новых операций. Об этом сообщил журналистам 17 мая избранный президент республики Петер Пеллегрини.

Он отметил, что Фицо хотят эвакуировать для реабилитации в Братиславу, но по этому вопросу врачебный консилиум соберётся только в понедельник, 20 мая.

По словам Пеллегрини, состояние здоровья Фицо всё ещё вызывает "серьёзные опасения". Впереди у раненого премьера Словакии "критически важные часы и дни", и, если врачи позволят, президент обязательно навестит Фицо в больнице ещё раз.

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Премьер Словакии получил огнестрельные ранения 15 мая после выездного заседания правительства. Убить политика пытался 71-летний мужчина, который оказался недоволен внешнеполитическим курсом главы кабмина. К счастью, Фицо выжил и уже сделал несколько заявлений после покушения.

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ТАСС / JAKUB GAVLAK

Марина Калегина
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