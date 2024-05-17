Вместо операции готовят к эвакуации: Избранный президент Словакии рассказал о состоянии Фицо
Пеллегрини рассказал, что премьеру Фицо пока не планируют делать новых операций
Пережившему дерзкое покушение на свою жизнь премьер-министру Словакии Роберту Фицо не планируют делать никаких новых операций. Об этом сообщил журналистам 17 мая избранный президент республики Петер Пеллегрини.
Он отметил, что Фицо хотят эвакуировать для реабилитации в Братиславу, но по этому вопросу врачебный консилиум соберётся только в понедельник, 20 мая.
По словам Пеллегрини, состояние здоровья Фицо всё ещё вызывает "серьёзные опасения". Впереди у раненого премьера Словакии "критически важные часы и дни", и, если врачи позволят, президент обязательно навестит Фицо в больнице ещё раз.
Премьер Словакии получил огнестрельные ранения 15 мая после выездного заседания правительства. Убить политика пытался 71-летний мужчина, который оказался недоволен внешнеполитическим курсом главы кабмина. К счастью, Фицо выжил и уже сделал несколько заявлений после покушения.
ТАСС / JAKUB GAVLAK