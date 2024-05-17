Life.ru спросил у Пескова об усилении охраны Путина после покушения на Фицо
Песков: Меры безопасности Путина не усиливались после покушения на Фицо
В Кремле не принимали никаких решений по поводу усиления мер безопасности президента России Владимира Путина после покушения на убийство премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом корреспондент Life.ru узнал у пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
Песков — об усилении охраны Путина. Видео © Life.ru
"На обычном уровне. Делается то, что должно для обеспечения безопасности президента", — ответил на вопрос представитель Кремля.
Напомним, что покушение на жизнь Роберта Фицо было предпринято вечером 15 мая в городе Гандлова на западе Словакии. Вооружённый 71-летний писатель Юрай Цинтула произвёл несколько выстрелов в словацкого премьера, после чего был задержан при попытке сбежать с места преступления. Своим мотивом он назвал несогласие с курсом политики Правительства Словакии. Фицо провели успешную операцию, после чего на сутки ввели его в состояние искусственной комы.
Life.ru / Павел Баранов