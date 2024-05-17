Life.ru спросил у Пескова об усилении охраны Путина после покушения на Фицо

В Кремле не принимали никаких решений по поводу усиления мер безопасности президента России Владимира Путина после покушения на убийство премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом корреспондент Life.ru узнал у пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.