"Не сработали должным образом": Эксперты нашли странности в покушении на премьера Словакии

Покушение на премьера Словакии Роберта Фицо, в результате которого политик чудом не отправился на тот свет, является лишь крохотной частью сложной игры в международной политике. Произошедшее говорит о том, что Запад готов пойти на любые меры с целью удержать контроль над Европой, уверен политолог Тимур Шафир.

Так журналист-международник прокомментировал странную реакцию пятерых охранников Фицо, которые проглядели вооружённого мужчину и позволили ему в упор расстрелять главу кабмина. Ранее на эту же особенность обратил внимание председатель Совета по профессиональным квалификациям в Негосударственной службе безопасности Дмитрий Фонарёв.

"Неясно, был ли выход к сторонникам запланирован или это стало импровизацией премьер-министра. Но, поскольку на улице его ждали люди, служба безопасности должна была усилить меры, привлечь дополнительных телохранителей. Либо это не было сделано, либо они не сработали должным образом", — рассказал эксперт по безопасности Kp.ru.

Шафир же считает, что инцидент нельзя списать на действия "свихнувшегося на почве общеевропейских ценностей" одиночки. Антиправительственные движения сейчас активизировались во многих государствах Европы, создавая обстановку тотальной нестабильности.