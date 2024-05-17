"Не сработали должным образом": Эксперты нашли странности в покушении на премьера Словакии
Эксперт Шафир счёл стрельбу в Фицо частью сложной игры в международной политике
Покушение на премьера Словакии Роберта Фицо, в результате которого политик чудом не отправился на тот свет, является лишь крохотной частью сложной игры в международной политике. Произошедшее говорит о том, что Запад готов пойти на любые меры с целью удержать контроль над Европой, уверен политолог Тимур Шафир.
Так журналист-международник прокомментировал странную реакцию пятерых охранников Фицо, которые проглядели вооружённого мужчину и позволили ему в упор расстрелять главу кабмина. Ранее на эту же особенность обратил внимание председатель Совета по профессиональным квалификациям в Негосударственной службе безопасности Дмитрий Фонарёв.
"Неясно, был ли выход к сторонникам запланирован или это стало импровизацией премьер-министра. Но, поскольку на улице его ждали люди, служба безопасности должна была усилить меры, привлечь дополнительных телохранителей. Либо это не было сделано, либо они не сработали должным образом", — рассказал эксперт по безопасности Kp.ru.
Шафир же считает, что инцидент нельзя списать на действия "свихнувшегося на почве общеевропейских ценностей" одиночки. Антиправительственные движения сейчас активизировались во многих государствах Европы, создавая обстановку тотальной нестабильности.
"Выстрелы в Гандлове являются лишь малой частью сложной игры в международной политике. Они могут восприниматься как сигнал с Запада о готовности к крайним мерам для сохранения своего влияния и контроля над будущим Европы и о том, что нет такого преступления, на которое бы Запад не пошёл ради сохранения своих щупалец на горле европейских народов", — поделился политолог с "Первым русским".
Ранее Life.ru сообщал, что Фицо пришёл в себя после операции и даже сделал несколько заявлений. Стрелявшему в премьера 71-летнему мужчине грозит пожизненный срок. Свои мотивы преступник объяснил обидой на политика за прекращение военной помощи Украине.
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