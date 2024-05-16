Одна из пуль во время покушения пробила премьеру Словакии желудок
Транспортировка раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу. Фото © TASS/AP/Jan KroslГЎk
Всего в премьер-министра Словакии Роберта Фицо во время покушения попало четыре пули, одна из них пробила политику желудок. Об этом сообщает издание Novinky со ссылкой на главу Минобороны страны Роберта Калиняка.
"В Фицо попало несколько пуль, одна из которых прошла насквозь через желудок, а другая попала в тазобедренный сустав. Третья пуля ранила премьера в плечо", — говорится в сообщении издания.
Калиняк не исключил, что Фицо придётся заново осваивать некоторые функции тела.
Напомним, 15 мая в Словакии было совершено покушение на премьер-министра Роберта Фицо. Он получил пулевые ранения в живот и руку. Стрелок сразу был задержан — это 71-летний писатель Юрай Цинтула, который не был согласен с политикой кабмина. Теперь ему грозит пожизненное заключение. Самому Фицо провели операцию. По последним данным, премьер-министр по-прежнему чувствует себя плохо, однако он в состоянии говорить, хотя это даётся ему нелегко.