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Покушение на премьера Словакии
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Регион
16 мая, 21:02

"Расправляются с неугодными": Эксперт нашёл след Запада в неудачном покушении на Фицо

Политолог Брутер: Покушение на Фицо организовал Запад для запугивания неугодных

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо — дело рук коллективного Запада, который расправляется с неугодными политиками и пытается запугать остальных. Такого мнения придерживается политолог Владимир Брутер.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований подчеркнул, что реакция общества на произошедшее организаторов атаки совершенно не волнует. Этот акт насилия нацелен исключительно на элиту. Сторонники Фицо воспримут инцидент с очень большой опасливостью, так как в следующий раз на месте премьера могут оказаться они, считает политолог.

"Коллективный Запад таким образом расправляется с неугодными. Вопрос о том, как относятся к этому граждане, коллективный Запад совершенно не интересует. От слова "совсем". Ну проголосовали они за Фицо, где теперь Фицо?" — задался вопросом собеседник радио "Комсомольская правда".

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Премьер Словакии получил огнестрельные ранения 15 мая после выездного заседания правительства. Убить политика пытался 71-летний мужчина, который оказался недоволен внешнеполитическим курсом главы кабмина. К счастью, Фицо выжил и уже сделал несколько заявлений после покушения.

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ТАСС / AP / Tran Van Minh

Илья Пушкарев
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