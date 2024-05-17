"Расправляются с неугодными": Эксперт нашёл след Запада в неудачном покушении на Фицо
Политолог Брутер: Покушение на Фицо организовал Запад для запугивания неугодных
Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо — дело рук коллективного Запада, который расправляется с неугодными политиками и пытается запугать остальных. Такого мнения придерживается политолог Владимир Брутер.
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований подчеркнул, что реакция общества на произошедшее организаторов атаки совершенно не волнует. Этот акт насилия нацелен исключительно на элиту. Сторонники Фицо воспримут инцидент с очень большой опасливостью, так как в следующий раз на месте премьера могут оказаться они, считает политолог.
"Коллективный Запад таким образом расправляется с неугодными. Вопрос о том, как относятся к этому граждане, коллективный Запад совершенно не интересует. От слова "совсем". Ну проголосовали они за Фицо, где теперь Фицо?" — задался вопросом собеседник радио "Комсомольская правда".
Премьер Словакии получил огнестрельные ранения 15 мая после выездного заседания правительства. Убить политика пытался 71-летний мужчина, который оказался недоволен внешнеполитическим курсом главы кабмина. К счастью, Фицо выжил и уже сделал несколько заявлений после покушения.
ТАСС / AP / Tran Van Minh