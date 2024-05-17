"Расправляются с неугодными": Эксперт нашёл след Запада в неудачном покушении на Фицо

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо — дело рук коллективного Запада, который расправляется с неугодными политиками и пытается запугать остальных. Такого мнения придерживается политолог Владимир Брутер.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований подчеркнул, что реакция общества на произошедшее организаторов атаки совершенно не волнует. Этот акт насилия нацелен исключительно на элиту. Сторонники Фицо воспримут инцидент с очень большой опасливостью, так как в следующий раз на месте премьера могут оказаться они, считает политолог.