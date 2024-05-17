Глава МО Словакии назвал ближайшие пару дней ключевыми для Фицо
Калиняк: В ближайшие два-три дня решится вопрос о состоянии Фицо
В ближайшие дни решится вопрос со здоровьем раненного в ходе покушения премьера Словакии Роберта Фицо, состояние которого ещё не стабилизировалось. Об этом сообщил вице-премьер, глава Минобороны Роберт Калиняк, поблагодарив врачей, которые борются за жизнь политика.
"Ближайшие два-три дня будут ключевыми для выздоровления Роберта Фицо, состояние которого всё ещё очень серьёзное", — отметил Калиняк в видеообращении, опубликованном в социальных сетях.
Напомним, 15 мая премьера Словакии ранили. Он получил несколько пулевых ранений. Убить политика хотел 71-летний мужчина. Оказалось, что он не согласен с методами правления. Несмотря на тяжёлые травмы, Фицо выжил и уже сделал несколько заявлений после покушения. Однако президент Венгрии Виктор Орбан говорил, что его коллега находится "между жизнью и смертью".
Shutterstock / FOTODOM