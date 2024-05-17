Глава МО Словакии назвал ближайшие пару дней ключевыми для Фицо

В ближайшие дни решится вопрос со здоровьем раненного в ходе покушения премьера Словакии Роберта Фицо, состояние которого ещё не стабилизировалось. Об этом сообщил вице-премьер, глава Минобороны Роберт Калиняк, поблагодарив врачей, которые борются за жизнь политика.