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17 мая, 17:22

Глава МО Словакии назвал ближайшие пару дней ключевыми для Фицо

Калиняк: В ближайшие два-три дня решится вопрос о состоянии Фицо

В ближайшие дни решится вопрос со здоровьем раненного в ходе покушения премьера Словакии Роберта Фицо, состояние которого ещё не стабилизировалось. Об этом сообщил вице-премьер, глава Минобороны Роберт Калиняк, поблагодарив врачей, которые борются за жизнь политика.

"Ближайшие два-три дня будут ключевыми для выздоровления Роберта Фицо, состояние которого всё ещё очень серьёзное", — отметил Калиняк в видеообращении, опубликованном в социальных сетях.

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Напомним, 15 мая премьера Словакии ранили. Он получил несколько пулевых ранений. Убить политика хотел 71-летний мужчина. Оказалось, что он не согласен с методами правления. Несмотря на тяжёлые травмы, Фицо выжил и уже сделал несколько заявлений после покушения. Однако президент Венгрии Виктор Орбан говорил, что его коллега находится "между жизнью и смертью".

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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