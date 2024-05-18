Суд в Словакии арестовал писателя за покушение на убийство премьера Фицо

Специализированный уголовный суд Словакии избрал арест в качестве меры пресечения для Юрая Цинтулы, который обвиняется в покушении на убийство премьер-министра страны Роберта Фицо. Об этом пишет новостное агентство TASR.

"Мужчину, которому было предъявлено обвинение в покушении на убийство премьера Роберта Фицо, суд заключил под стражу", — сказано в тексте материала.

Покушение связывают с мнением Фицо касательно Украины, поскольку предпринявший попытку убийства 71-летний писатель Юрай Цинтула, по сведениям полиции, был крайне недоволен действиями правительства и считал, что Европе необходимо продолжать снабжать Киев оружием. Цинтула признал свою вину перед заседанием. Оружие, которое он использовал, хранилось у писателя более 30 лет на законных основаниях.