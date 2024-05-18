Суд в Словакии арестовал писателя за покушение на убийство премьера Фицо
Специализированный уголовный суд Словакии избрал арест в качестве меры пресечения для Юрая Цинтулы, который обвиняется в покушении на убийство премьер-министра страны Роберта Фицо. Об этом пишет новостное агентство TASR.
"Мужчину, которому было предъявлено обвинение в покушении на убийство премьера Роберта Фицо, суд заключил под стражу", — сказано в тексте материала.
Покушение связывают с мнением Фицо касательно Украины, поскольку предпринявший попытку убийства 71-летний писатель Юрай Цинтула, по сведениям полиции, был крайне недоволен действиями правительства и считал, что Европе необходимо продолжать снабжать Киев оружием. Цинтула признал свою вину перед заседанием. Оружие, которое он использовал, хранилось у писателя более 30 лет на законных основаниях.
Суд принял решение удовлетворить ходатайство прокурора о заключении Цинтулы под стражу в связи с опасениями обвинения о том, что в противном случае он немедленно попытается скрыться за пределами Словакии. Писателю грозит тюремное заключение от 25 лет до пожизненного.
Напомним, что покушение на Роберта Фицо произошло 15 мая. Злоумышленник, ранивший премьер-министра несколько раз, был не согласен с курсом политика. Фицо оказался очень живучим, несмотря на четыре ранения и пробитый желудок. Словацкие врачи провели ему операцию. Министр здравоохранения Словакии заявил, что состояние политика оценивается как стабильное, но он по-прежнему борется за свою жизнь. При этом его самочувствие не позволяет устроить транспортировку в Братиславу.
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